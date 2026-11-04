Скончался заслуженный артист России Владимир Григорьев

Вечером 3 ноября перестало биться сердце мастера сцены — заслуженного артиста России Владимира Григорьева. О кончине актера сообщили в Московском драматическом театре имени Пушкина, которому он отдал более полувека своей творческой жизни.

Владимир Григорьев стал частью труппы Театра Пушкина еще в 1975 году, будучи студентом выпускного курса ГИТИСа. Его дебют состоялся благодаря приглашению режиссера Алексея Говорухо на роль в спектакле «Разбойники». Примечательно, что уже в день вручения дипломов молодой артист находился на гастролях с театром, которому затем верно служил более 50 лет.

За долгие годы службы Владимир Григорьев создал целую плеяду ярких сценических образов, ставших важной вехой в истории Театра Пушкина. Зрители и критики особенно тепло вспоминают его работы: Роллер в «Разбойниках», Шансонье в спектакле «Блэз», Попугай в «Острове сокровищ», Инквизитор в «Жанне Д’Арк», Антонио в «Великой магии» и другие. Каждый из этих образов был создан с неповторимым мастерством и глубиной, которые навсегда останутся в сердцах зрителей и в памяти коллег.

«Для нас это невосполнимая утрата. Образы, которые он создавал на сцене, навсегда останутся в наших сердцах и в памяти. Мы выражаем соболезнования близким Владимира Евгеньевича. Скорбим вместе с вами», — говорится в официальном сообщении театра.

О дате, времени и месте прощания с заслуженным артистом России Владимиром Григорьевым будет сообщено дополнительно.