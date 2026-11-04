Происшествия

Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с тремя погибшими в Ряжском округе

Анастасия Мериакри
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Прокуратура взяла на контроль расследование дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизни троих человек. По личному поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва прокуратура Ряжского района взяла на особый контроль установление всех обстоятельств смертельной аварии.

ДТП произошло в ночное время 4 ноября 2026 года на 5-м километре автодороги, соединяющей населенные пункты Журавинка и Марчуки-2 в Ряжском муниципальном округе. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Renault Megane не справился с управлением, в результате чего машина съехала с проезжей части в кювет.

Удар оказался смертельным. Водитель и двое его пассажиров скончались на месте происшествия до приезда экстренных служб. Все погибшие являются жителями Рязанской области.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Ряжского района Максим Комягин. Он лично осмотрел территорию аварии и ознакомился с первичными материалами проверки.

По факту дорожной аварии правоохранительными органами организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района.

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