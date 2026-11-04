В Рязани прорвало трубопровод, несколько домов остались без отопления

Утром 4 ноября в Рязани произошел порыв трубопровода, из-за которого несколько жилых домов остались без тепла. О ситуации и ходе работ сообщили в МУП «РМПТС».

Инцидент произошел на участке между домами № 2а и № 4 по улице Белякова. Для проведения безопасных и оперативных ремонтных работ подача отопления была временно приостановлена.

В зону отключения попали квартиры в следующих домах: ул. Белякова: д. 2а, 4, 5, 6.

Специалисты аварийно-восстановительной службы уже прибыли на место и приступили к устранению повреждения. Подача тепла будет возобновлена сразу же после завершения всех необходимых ремонтных мероприятий.

Точные сроки окончания работ будут объявлены дополнительно по мере их выполнения.