SHOT: у самолета «Победы» отказал двигатель над Москвой

Во время полета Boeing 737-800 произошел сбой в работе двигателя. Пилоты объявили сигнал срочности и произвели успешную посадку.

По данным канала SHOT, инцидент произошел во время захода самолета «Победы» на посадку. На высоте около 1,5 километра у судна резко упали обороты одного из двигателей, после чего он самопроизвольно отключился. В кабине пилотов немедленно сработала сигнализация, оповещающая о технической неисправности.

Экипаж подал сигнал срочности Pan-Pan-Pan, который используется в авиации для оповещения о проблемах. После подачи сигнала пилоты продолжили штатный заход на посадку и через несколько минут успешно приземлили Boeing 737-800 в аэропорту Внуково.

После посадки специалисты провели тщательную техническую проверку борта. По уточненным данным, замечаний к техническому состоянию самолета выявлено не было.

Отмечается, что рейс был техническим, то есть выполнялся без пассажиров на борту.