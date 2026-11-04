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Общество

Покупатели смогут требовать полный возврат денег за вещи не соответствующие картинке из ИИ

Анастасия Мериакри
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Покупка товара в интернете, который в реальности кардинально отличается от красивой картинки в карточке, стала распространенной проблемой. Однако закон полностью на стороне потребителя. Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT разъяснил, как действовать, если изображение товара было сгенерировано нейросетью и ввело покупателя в заблуждение.

По словам эксперта, происхождение картинки не имеет значения. Неважно, рисовал ее человек или создавал искусственный интеллект. Если изображение в рекламе или оферте не соответствует реальности, это прямое нарушение закона «О защите прав потребителей». Продавец обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, а использование сгенерированных идеализированных образов под это правило не подпадает.

Обнаружив обман, потребитель имеет право выбора. Согласно закону, можно потребовать: замены товара на аналогичную модель с соответствующим перерасчетом цены, соразмерного уменьшения покупной стоимости, безвозмездного устранения недостатков (если это возможно), полного расторжения договора купли-продажи и возврата денег.

Кроме того, если из-за недобросовестности продавца покупатель понес дополнительные убытки (например, был вынужден срочно покупать аналогичную вещь в другом месте), он вправе требовать возмещения этих расходов, а также компенсации морального вреда.

Юрист обратил особое внимание на временные рамки, которые критически важны для успешного возврата. Если несоответствие было заметно при получении, лучше сразу отказаться от товара, продолжил эксперт.

«Если товар у вас, то есть семь дней, чтобы отказаться от покупки и вернуть деньги. Если в письменной форме продавец не предоставил информацию о порядке и сроках возврата, то этот срок увеличивается до трёх месяцев», — поделился он.

При наличии гарантии претензию можно предъявить в течение гарантийного срока, добавил специалист.

«А если гарантийного срока нет, то закон говорит о разумном сроке — он исчисляется двумя годами со дня передачи. Технически сложный товар в течение 15 дней можно вернуть при любом недостатке, а позже — только при существенном недостатке», — объяснил он.

Чтобы претензия была удовлетворена, необходимо грамотно собрать доказательную базу. Иван Соловьев советует сохранить: скриншоты карточки товара с полным описанием и артикулом, фотографии и видео реальной полученной вещи, ее упаковки и бирок, скриншоты переписки с поддержкой или продавцом. Категорически нельзя начинать пользоваться вещью или пускать ее в эксплуатацию, так как для возврата она должна сохранить товарный вид и потребительские свойства.

После направления письменной претензии продавец может инициировать проверку качества. Если требования покупателя обоснованны, денежные средства обязаны вернуть в течение 10 дней. В случае игнорирования или отказа юрист рекомендует подавать жалобу в Роспотребнадзор, а при необходимости — отстаивать свои права в суде.

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