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Погода

Мокрый снег и сильный ветер будут в Рязанской области 5 ноября

Анастасия Мериакри
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Синоптики предупреждают жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий в четверг, 5 ноября. Регион накроет смесь дождя и мокрого снега, а на дорогах местами образуется гололедица.

В течение суток небо будет преимущественно облачным, однако ночью ожидаются кратковременные прояснения. Осадки прогнозируются на протяжении всего дня: ночью местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, а днем характер осадков сохранится, местами они могут быть умеренными.

Ночью воздух остынет до -5…0°С, а днем столбики термометров поднимутся до 0…+5°С.

Ветер северо-западный, постепенно переходящий в юго-западный. Его скорость ночью составит 5-10 метров в секунду, а днем усилится до 7-12 метров в секунду, с отдельными порывами до 15 метров в секунду.

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