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Общество

Аварийное отключение света произошло в Рязани 4 ноября

Анастасия Мериакри
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Днем 4 ноября часть жителей Рязани временно осталась без электроснабжения. Причиной обесточивания квартир стало технологическое нарушение в работе городских сетей, зафиксированное в 13:45, сообщает АО «РГРЭС».

Подача электроэнергии была приостановлена по следующим адресам: улица Введенская, дом 115, улица Халтурина, дом 1б, улица Спортивная в микрорайоне Голенчино, дома 4 и 8.

На место происшествия уже направлены аварийно-восстановительные бригады. Специалисты занимаются поиском и локализацией поврежденного участка электросети.

По предварительным оценкам энергетиков, полностью восстановить электроснабжение планируется в течение двух часов с момента возникновения неполадок.

Если у вас есть вопросы — звоните в диспетчерскую службу по телефону: 55‑01‑12.

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