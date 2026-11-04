Аварийное отключение света произошло в Рязани 4 ноября

Днем 4 ноября часть жителей Рязани временно осталась без электроснабжения. Причиной обесточивания квартир стало технологическое нарушение в работе городских сетей, зафиксированное в 13:45, сообщает АО «РГРЭС».
Подача электроэнергии была приостановлена по следующим адресам: улица Введенская, дом 115, улица Халтурина, дом 1б, улица Спортивная в микрорайоне Голенчино, дома 4 и 8.
На место происшествия уже направлены аварийно-восстановительные бригады. Специалисты занимаются поиском и локализацией поврежденного участка электросети.
По предварительным оценкам энергетиков, полностью восстановить электроснабжение планируется в течение двух часов с момента возникновения неполадок.
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