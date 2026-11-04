Алексей Борошнин, фото: vk.ru/teatr_aprel
Новости кино и ТВ

Стала известна причина смерти актера Алексея Борошнина из «Невского»

Анастасия Мериакри
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Актер Алексей Борошнин ушел из жизни 1 ноября в возрасте 39 лет. Незадолго до трагедии артист испытывал проблемы с самочувствием, сообщает aif.ru знакомый артиста.

По словам знакомого Алексея, вечером 31 октября Борошнин выглядел абсолютно здоровым и не подавал никаких признаков недомогания. Однако ночью он позвонил другу, сообщив о внезапной боли в области груди.

«Он позвонил мне, сказал, что чувствует боль в груди. Может, было что-то с сердцем, инфаркт или инсульт, а он не понял этого. Леша сообщил, что просто прогуляется, а чуть позже сказал, что вроде бы его отпустило и он собирался домой», — рассказал собеседник издания.

Несмотря на временное улучшение состояния, вскоре после этого связь с артистом оборвалась, а утром 1 ноября стало известно о его кончине.

В окружении актера отмечают, что в последние дни Алексей чувствовал себя превосходно и был полон творческих сил. Он много и усердно работал, а его последнее появление на сцене состоялось всего за несколько дней до трагедии — 28 октября.

Алексей Борошнин родился в 1987 году в селе Ильинско-Подомское Архангельской области. Свой творческий путь он начал с поступления в Архангельский областной колледж культуры и искусства, а затем продолжил образование в Санкт-Петербурге, получив высшее образование по специальности «Режиссура».

С 2014 года артист был неотъемлемой частью труппы драматического театра «Апрель» в городе Лодейное Поле Ленинградской области.

В его фильмографии шесть проектов, среди которых «Великолепная пятёрка-2», «Условный мент», «Тёмная сторона света-2», «16-й», «Невский. Охота на Архитектора» и «Страх над Невой. Огненный круг».

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