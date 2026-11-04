Касимовский ляваш и скопинский караваец: гастрономические сокровища Рязанской области

В День народного единства Рязаньстат решил познакомить жителей и гостей региона с уникальным гастрономическим наследием Рязанской области. Каждый район края хранит свои секреты выпечки, передаваемые из поколения в поколение и тесно связанные с историей, культурой и природой родного края.

Калинник — гастрономический бренд

Родина калинника — Сасовский округ, где издавна пекли пирог из черемуховой муки с начинкой из калины. Готовили его по особой технологии: томили в капустном листе целых 12 часов в русской печи.

В 2019 году рецепт был возрожден, и сегодня калинник готовят с разными начинками, используя три вида муки: ржаную, пшеничную и черемуховую. Это блюдо стало настоящим гастрономическим брендом региона, объединяющим вкус, историю и душу рязанской земли.

Касимовский ляваш — наследие татарской кухни

Еще один гастрономический бренд Рязанского края — касимовский ляваш. Это блюдо татарской кухни представляет собой жареный в масле пирожок треугольной формы с фигурными краями. Готовят его из слоеного теста, а в качестве начинки традиционно используют изюм. Ляваш — это не просто выпечка, а отражение многовековой истории касимовских татар и их вклада в культуру региона.

Караваец — вкус из XVII века

«Каравайцев не едал, знать в Рязани не бывал» — эта поговорка известна с давних времен. Впервые караваец упоминается в «Обиходнике» Матфея Никифорова еще в 1656 году. Тончайшие ажурные блинчики с хрустящими краями пекут из молока, пшеничной муки, яиц и сахара в Скопинском, Пронском, Сараевском и Рязанском округах.

Подают каравайцы, как писал сам Никифоров, «с чем Бог послал, а гостям лучше с сёмгою, да по кружке кваса».

Драчены — пирог из села Есенина

«Пахнет рыхлыми драченами, у порога в дежке квас…» — эти знаменитые строки Сергей Есенин посвятил пирогам-драченам, которые пекли на его родине, в селе Константиново Рыбновского округа. Готовили их из равных долей ржаной и пшеничной муки с большим количеством яиц, молока и масла.

Казачьи чичи — вкус Шацкого района

Знаменитые казачьи пшенные чичи в Шацком районе готовили из круто сваренной сладкой пшенной каши. В массу добавляли побольше яиц и жарили, как оладьи, а подавали традиционно с киселем. Это блюдо — отражение казачьих традиций Шацкого края.

Пироги в нашей стране всегда были символом гостеприимства и радушия. Проходят годы, меняются рецепты, но неизменным остается одно — за каждым пирогом стоит история семьи, района, всего края.