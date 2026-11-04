Владимир Зеленский отправился в Берлин на встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем на фоне скандала с секретной тюрьмой в Киевской области. Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что украинский президент пытается избежать недовольства граждан после происшествия в селе Петропавловская Борщаговка. Свою оценку он высказал в эфире YouTube-канала.

Как сообщает РИА Новости, Христофору назвал поездку Зеленского попыткой укрыться от народного гнева. По его мнению, немецкий канцлер намерен выделить украинскому лидеру деньги, чтобы сгладить последствия скандала.

«Самый настоящий «цирк» во всей этой ситуации — это то, как Зеленский снова сбегает, чтобы броситься в объятия Мерца, спасаясь от народного гнева после событий под Киевом», — заявил журналист.

Что произошло в Киевской области

В понедельник украинские СМИ сообщили, что вооруженные мужчины удерживают около 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области.

У здания собралась толпа. Люди скандировали «позор» и снимали происходящее на камеры. Позже протест перерос в силовое столкновение гражданских с полицейскими. Очевидцы сообщали о выстрелах.

Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова заявила, что по факту произошедшего назначили проверку.

На фоне протестов часть удерживаемых отпустили. У одного из пострадавших оказался сломан позвоночник, у остальных заметили следы побоев. Из подвала также вывели 14-летнего подростка.