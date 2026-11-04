Фото: sledcom.ru
Происшествия

СК расследует преступления ВСУ в отношении жителей Рязанской области

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Следственный комитет Российской Федерации приступил к сбору доказательств и расследованию фактов обстрелов гражданских объектов и мирных жителей со стороны украинских вооруженных формирований. В фокус внимания следователей попали инциденты, произошедшие на территориях Рязанской, Брянской, Белгородской областей, а также в Донецкой Народной Республике.

Особое внимание в рамках расследования уделяется событиям на территории Рязанской области. В результате атаки беспилотного летательного аппарата в регионе пострадал мирный житель. Житель Рязани получил травмы, не угрожающие его жизни. Кроме того, следствию предстоит дать оценку ущербу, нанесенному в Клепиковском муниципальном округе, где был поврежден частный жилой дом, и в Рыбновском районе, где зафиксировано возгорание нежилого строения.

В Донецкой Народной Республике от действий БПЛА пострадал мужчина. Кроме того, прямой удар пришелся по пассажирскому автобусу в Центрально-Городском районе Горловки, в результате чего ранения получили два человека.

В Брянской области дрон сдетонировал непосредственно над движущимся гражданским микроавтобусом, что привело к ранению одного из пассажиров.

В Белгородской области медицинская помощь потребовалась двум мирным жителям, пострадавшим в результате атак беспилотников.

Следственный комитет РФ установит лица из числа представителей вооруженных формирований, причастные к совершению этих деяний. Действиям виновных будет дана уголовно-правовая оценка в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Музей истории молодёжного движения в Рязани впервые работал до 3 ночи и собрал аншлаг
Следующая статья
Малышева назвала популярное лекарство, которое «уничтожает» кровь
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Военный рассказал, что стоит за беспрецедентной атакой ВСУ на НПЗ в Ярославле

Для налета на Ярославский нефтеперерабатывающий завод украинские дроноводы применили...
Происшествия

Поврежден дом и ранен человек в результате атаки БПЛА на Рязанскую область 4 ноября

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал атаку беспилотников на регион за прошедшую ночь. По его словам, в области сбито десять украинских БПЛА.
Новости России

Ученые с помощью пыльцы развенчали популярный миф о Куликовской битве

Комплексные исследования, включая анализ древней пыльцы, подтвердили, что на...
Политика

Коц объяснил, чем поражение Трампа на выборах в Конгресс обернется для России

Победа демократов в Конгрессе США может ограничить возможности Трампа по отмене санкций против России. Александр Коц объяснил последствия.
Новости России

Стал известен мотив убийства женщины-водителя в Дагестане

Мотивом убийства женщины-водителя Динары Алхасовой в Дагестане стала ревность...
Темы
Новости России

Дешевые туры на лечение зубов в Китай обернулись для россиян проблемами со здоровьем

В стоимость путевки обычно включено не только само лечение, но и проживание в отеле, а также культурная программа с экскурсиями по местным рынкам.
Здоровье

Кардиолог рассказала, как эмоции могут буквально сломать сердце человека

Сильное эмоциональное потрясение — будь то смерть близкого, болезненный развод или даже неожиданная радость — способно вызвать у человека состояние, практически неотличимое от инфаркта.
Общество

В Рязани пройдет ярмарка в пользу нуждающихся семей

Приход собора благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба в Рязани приглашает всех желающих на благотворительную ярмарку, которая состоится 7 ноября 2026 года.
Культура и события

Музей истории молодёжного движения в Рязани впервые работал до 3 ночи и собрал аншлаг

В ночь с 3 на 4 ноября Музей истории молодёжного движения принял более 1000 посетителей, впервые отказавшись от формата короткого вечера и работая до трёх часов ночи.
Общество

Бюст Александра Пушкина открыли на обновлённом бульваре в Рязани

Памятник появился на бульваре, носящем его имя, после масштабного благоустройства территории, которое велось с 2022 года.
Общество

Касимовский ляваш и скопинский караваец: гастрономические сокровища Рязанской области

Каждый район края хранит свои секреты выпечки, передаваемые из поколения в поколение и тесно связанные с историей, культурой и природой родного края.
Новости кино и ТВ

Стала известна причина смерти актера Алексея Борошнина из «Невского»

Актер Алексей Борошнин ушел из жизни 1 ноября в возрасте 39 лет. Незадолго до трагедии артист испытывал проблемы с самочувствием.
Интересное

Крах привычной жизни и разрушение иллюзий обещают четырем знакам в 2027 году

Мощная проверка на прочность, личная трансформация и необходимость пройти собственный кармический урок ожидают сразу несколько знаков.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье