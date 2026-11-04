СК расследует преступления ВСУ в отношении жителей Рязанской области

Следственный комитет Российской Федерации приступил к сбору доказательств и расследованию фактов обстрелов гражданских объектов и мирных жителей со стороны украинских вооруженных формирований. В фокус внимания следователей попали инциденты, произошедшие на территориях Рязанской, Брянской, Белгородской областей, а также в Донецкой Народной Республике.

Особое внимание в рамках расследования уделяется событиям на территории Рязанской области. В результате атаки беспилотного летательного аппарата в регионе пострадал мирный житель. Житель Рязани получил травмы, не угрожающие его жизни. Кроме того, следствию предстоит дать оценку ущербу, нанесенному в Клепиковском муниципальном округе, где был поврежден частный жилой дом, и в Рыбновском районе, где зафиксировано возгорание нежилого строения.

В Донецкой Народной Республике от действий БПЛА пострадал мужчина. Кроме того, прямой удар пришелся по пассажирскому автобусу в Центрально-Городском районе Горловки, в результате чего ранения получили два человека.

В Брянской области дрон сдетонировал непосредственно над движущимся гражданским микроавтобусом, что привело к ранению одного из пассажиров.

В Белгородской области медицинская помощь потребовалась двум мирным жителям, пострадавшим в результате атак беспилотников.

Следственный комитет РФ установит лица из числа представителей вооруженных формирований, причастные к совершению этих деяний. Действиям виновных будет дана уголовно-правовая оценка в рамках действующего законодательства Российской Федерации.