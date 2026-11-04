Фото: пресс-служба «Музея истории молодежного движения»
Культура и события

Музей истории молодёжного движения в Рязани впервые работал до 3 ночи и собрал аншлаг

Анастасия Мериакри
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Масштабная всероссийская акция «Ночь искусств» в Рязани запомнится рекордной посещаемостью и смелыми экспериментами. В ночь с 3 на 4 ноября Музей истории молодёжного движения принял более 1000 посетителей, впервые отказавшись от формата короткого вечера и работая до трёх часов ночи.

Организаторы предложили гостям насыщенную программу, которая вышла за рамки традиционных музейных мероприятий. Главной точкой притяжения стали уникальные ночные обзорные экскурсии с фонариками. Посетители приходили целыми семьями и дружескими компаниями, чтобы в полумраке залов рассмотреть экспонаты, выхватывая их из темноты лучами света. Такой нестандартный подход в сочетании с интерактивными мастер-классами по кружевоплетению обеспечил непрерывный поток гостей на протяжении всей ночи.

Музыкальная часть вечера также собрала полный зал. Джазовый марафон, длившийся с 20:00 до полуночи, представил выступления Transformer Trio с вокалисткой Марией Круц, а также дуэта Анны Гуричевой и Матвея Заикина. Хедлайнерами вечера стали группа Sodade и певица Валерия Руссо.

Настоящим сюрпризом для ценителей классики стал финал ночи: в 02:00 стартовал показ немого чёрно-белого фильма с участием легенды кинокомедии Бастера Китона. Особую магию этому событию придало живое музыкальное сопровождение тапёра Александра Никитина.

Отдельный интерес у публики вызвали авторские кураторские экскурсии Александра Никитина. Он провёл гостей по выставкам «Рязань, улица Яхонтова. Тoпогpoфические воспоминания Юрия Абумова» и «Искусство быть кинозрителем», приуроченной к 50-летию рязанского киноклуба «Кинематограф». Также в рамках акции состоялось торжественное открытие выставки «Особняк. 150» и живая дискуссия с подростками на тему «Искусство оживлять историю».

Почётными гостями мероприятия стали министр культуры Рязанской области Екатерина Шуранова и её заместитель Надежда Майорова. Они лично ознакомились с новой концепцией вечера, осмотрели экспозиции и пообщались с сотрудниками музея и его гостями.

Директор Музея истории молодёжного движения Александр Бычковский подчеркнул, что рекордные цифры стали лучшим подтверждением правильности выбранного курса.

«Более тысячи человек за одну ночь — это показатель того, что музей живёт, что его работа находит отклик у рязанцев и гостей города. Мы благодарны каждому, кто был с нами на «Ночи искусств»! Ваши положительные отзывы дают мотивацию на новые проекты и события», — резюмировал руководитель учреждения.

Возрастное ограничение 12+

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