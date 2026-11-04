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Медицина

Малышева назвала популярное лекарство, которое «уничтожает» кровь

Алексей Самохин
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Врач и телеведущая Елена Малышева предупредила об опасности самостоятельного приема анальгина и аспирина при гриппе. Об осложнениях, которые могут вызвать эти препараты, она рассказала в эфире программы «Здоровье» на Первом канале.

Особое внимание Малышева уделила анальгину. По ее словам, во многих странах от этого препарата отказались еще в прошлом веке из-за риска тяжелых нарушений кроветворения.

«Худший препарат, с 70-х годов запрещён везде, лучше не принимать, потому что анальгин приводит, фактически, к уничтожению вашей крови», — заявила телеведущая.

Речь идет об агранулоцитозе — опасном состоянии, при котором резко снижается количество определенных защитных клеток крови. Это ослабляет иммунную систему и повышает риск тяжелых инфекций.

Еще один препарат, который Малышева не рекомендует принимать бездумно при вирусных заболеваниях, — аспирин.

У детей его применение при гриппе и других вирусных инфекциях связано с риском синдрома Рея. Это редкое, но тяжелое осложнение, которое поражает печень и головной мозг.

У взрослых аспирин может повреждать слизистую оболочку желудка, провоцировать образование язв и желудочно-кишечные кровотечения.

Для снижения температуры Малышева назвала парацетамол и ибупрофен. Однако эти препараты тоже имеют противопоказания. Принимать их необходимо с учетом рекомендованной дозировки. Врач также посоветовала обращаться к специалисту при появлении симптомов гриппа или ОРВИ.

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