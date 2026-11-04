Митрополит Евгений выступил за переименование Свердловской области

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений выступил за переименование Свердловской области. Он считает, что нынешнее название региона связано с кровью и грехом, а область заслуживает другого имени.

В разговоре с корреспондентом «Четвертого канала» архиерей признался, что старается даже не произносить название региона. По его мнению, имя человека, в честь которого названа область, связано с разрушением того, что сегодня пытаются восстановить.

«Я думаю, что за словом есть сущность. И имя того человека, который во многом разрушал то, что сегодня мы стараемся восстановить. Наша область достойна лучшего наименования. Я думаю, что мы его найдем», — заявил митрополит.

Как сообщает E1.ru, Евгений положительно оценил возвращение Екатеринбургу исторического названия. Он напомнил, что город носит имя святой великомученицы Екатерины уже 30 лет.

«Я очень рад, что наш город носит имя не кровавого большевика, а имя святой великомученицы Екатерины. И уже, слава Богу, 30 лет Екатеринбург является Екатеринбургом», — сказал митрополит.