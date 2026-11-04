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Политика

Россия может взыскать с IIHF миллиард долларов за недопуск хоккеистов

Алексей Самохин
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Россия может потребовать от Международной федерации хоккея на льду (IIHF) компенсацию в размере 1 млрд долларов, если организация не допустит российскую сборную к международным соревнованиям вопреки решению Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом заявил бывший судья CAS Конни Йорнеклинт. Его комментарий приводит Mash на спорте.

По словам Йорнеклинта, сумма иска может оказаться еще выше. Он считает, что размер компенсации должен быть достаточно большим, чтобы другие спортивные организации не решились на аналогичные ограничения в отношении российских спортсменов. Экс-судья добавил, что российское законодательство позволяет предъявить такие требования.

Россия, по его мнению, может подать отдельные иски и против национальных хоккейных федераций, которые выступают против возвращения российской сборной на международную арену.

В Госдуме предупредили IIHF о потере международного статуса

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил NEWS.ru, что отказ допустить российских хоккеистов на чемпионат мира 2027 года может поставить под угрозу международный статус IIHF.

По его словам, если федерация не исполнит решение CAS о допуске российских сборных к турнирам в сезоне-2026/27, это будет свидетельствовать о неспособности организации выполнять свои функции.

Терюшков обратил внимание на позицию европейских спонсоров. Шведская AJ Products отказалась от сотрудничества с IIHF, финская Nokian Tyres пригрозила прекратить спонсорство, а чешская Skoda пересматривает свое участие.

Парламентарий считает, что коммерческие интересы не должны влиять на решения спортивных организаций. Если федерация зависит от спонсоров настолько, что не может исполнить решение спортивного арбитража, ее самостоятельность окажется под вопросом.

Терюшков отметил, что решение CAS поставило IIHF перед необходимостью подтвердить приоритет спортивного права над политическими ограничениями. По его мнению, европейские хоккейные федерации, которые отказываются играть с российской сборной, должны столкнуться с санкциями.

Парламентарий предложил применять технические поражения за отказ выходить на матч, а за снятие с чемпионата предусмотреть штраф в размере 50 тыс. швейцарских франков. При позднем уведомлении сумма, по его словам, может удвоиться.

Терюшков подчеркнул, что политические решения не должны давать национальным федерациям преимуществ в спортивных соревнованиях.

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