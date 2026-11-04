Карпин назвал самых умных молодых футболистов сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин обозначил круг молодых игроков национальной команды, которые выделяются не только физическими данными, но и высоким уровнем тактического мышления, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о самых «умных» футболистах сборной в плане образования и понимания игры, Валерий Карпин воздержался от выделения одного единственного лидера. Он напомнил, что среди опытных игроков уже давно зарекомендовали себя с лучшей стороны Александр Головин и Алексей Миранчук. Однако, говоря о молодом поколении, тренер назвал конкретные фамилии: Алексея Батракова, Матвея Кисляка, Илью Вахания и Александра Сильянова.

«Одного выделять я, наверное, не могу, не то что не хочу, не должен, есть у нас ряд игроков, — цитирует Карпина ТАСС. — Но если говорить про молодых, то, наверное, это Батраков, Кисляк, Вахания, Сильянов. То есть есть игроки, которые прогрессируют, идут в правильном направлении. И самое главное — уже показывают какой-то результат».

На сегодняшний день эти спортсмены представляют разные клубы, продолжая набираться игрового опыта на высоком уровне:

Матвей Кисляк выступает за московский ЦСКА;

Александр Сильянов защищает цвета «Локомотива»;

Илья Вахания играет за «Краснодар»;

Алексей Батраков летом 2026 года совершил громкий трансфер, покинув «Локомотив» и перебравшись в турецкий «Галатасарай».