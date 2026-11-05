В Рязанской области сняли режим опасности по БПЛА

В Рязанской области — отбой беспилотной опасности. Соответствующие уведомления РСЧС направила жителям региона.

Сигнал подали в 05:55. Режим угрозы налёта дронов ВСУ действовал с 01:29 5 ноября.

Рязань пережила очередной массированный налёт беспилотников ВСУ. В городе объявляли воздушную тревогу, несколько раз срабатывали сирены. Официальная информация о количестве сбитых дронов пока не поступала.

Напоминаем: не приближайтесь к обломкам БПЛА, это может быть опасно. Если обнаружили их, сообщайтесь в экстренные службы по номеру 112.

Ни в коем случае не публикуйте в Сети фото и видео работы ПВО и МОГ, пролёты БПЛА и последствия атак. Враг может использовать эти кадры для корректировки ударов и информационных провокаций. В регионе за публикацию такого контента предусмотрена ответственность. Нарушителям грозят штрафы до 1 млн рублей. В некоторых случаях подобные действия могут повлечь уголовное наказание.