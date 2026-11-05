Что значит сигнал «воздушная тревога», объявленный в Рязани

Ночью в четверг, 5 ноября, в Рязани и области был объявлен сигнал «воздушная тревога». Сообщение об этом пришло рязанцам в 03:14. После этого в Рязани включили сирену.

Многие рязанцы не совсем понимают, что означает подобный сигнал. Информацию О нём можно найти на сайте МЧС России.

«Воздушная тревога» — этот сигнал предупреждает население о непосредственной угрозе нападения противника. Подается по радиотрансляционным сетям, радиовещательным станциям и телевизионным приёмникам путем передачи текста об опасности и информации о действиях населения.

В Рязани несколько раз за ночь включались сирены оповещения. В городе раздавались громкие хлопки.