Изображение от mamewmy на Freepik
Происшествия

Что значит сигнал «воздушная тревога», объявленный в Рязани

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Ночью в четверг, 5 ноября, в Рязани и области был объявлен сигнал «воздушная тревога». Сообщение об этом пришло рязанцам в 03:14. После этого в Рязани включили сирену.

Многие рязанцы не совсем понимают, что означает подобный сигнал. Информацию О нём можно найти на сайте МЧС России

«Воздушная тревога» — этот сигнал предупреждает население о непосредственной угрозе нападения противника. Подается по радиотрансляционным сетям, радиовещательным станциям и телевизионным приёмникам путем передачи текста об опасности и информации о действиях населения.

В Рязани несколько раз за ночь включались сирены оповещения. В городе раздавались громкие хлопки.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязани снова слышно сирены, риск налёта дронов ВСУ сохраняется
Следующая статья
В Рязанской области объявили отбой воздушной тревоги
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Военный рассказал, что стоит за беспрецедентной атакой ВСУ на НПЗ в Ярославле

Для налета на Ярославский нефтеперерабатывающий завод украинские дроноводы применили...
Происшествия

В Рязани сработали сирены, что делать при массовом налёте БПЛА

Следуйте нескольким правилам, берегите себя и своих близких!
Происшествия

В Рязани взвыли сирены, объявлена воздушная тревога

Системы оповещени сработали в 3:15.
Происшествия

Поврежден дом и ранен человек в результате атаки БПЛА на Рязанскую область 4 ноября

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал атаку беспилотников на регион за прошедшую ночь. По его словам, в области сбито десять украинских БПЛА.
Происшествия

Воздушная тревога объявлена в Рязанской области

Сообщение об этом пришло рязанцам в 03:14. После этого в Рязани включили сирену.
Темы
Общество

Депутат ГД рассказала, кто получит повышенную пенсию в январе

Пенсионерам, которым исполнится 80 лет в декабре 2026 года, удвоят фиксированную выплату. До февраля она составит 19 169,38 рубля в месяц.
Новости России

Следствие назвало возможные причины исчезновения семьи Усольцевых

Пропавшие Усольцевы могли подняться к скалам Буратинка или Мальвинка. Следствие изучает сигнал телефонов, показания свидетелей и версии исчезновения семьи.
Общество

В Рязанской области объявили отбой воздушной тревоги

Беспилотная опасность в Рязани и регионе сохраняется.
Происшествия

Сирены в Рязани воют уже более получаса

На данный момент сирена работает. В городе слышны громкие звуки.
Происшествия

Рязанцам напомнили правила безопасности при воздушной тревоге 

Укрыться следует в помещении без окон. Для этого подойдут ванная комната, туалет, коридор, подвал или подземная парковка.
Происшествия

Воздушная тревога объявлена в Рязанской области

Сообщение об этом пришло рязанцам в 03:14. После этого в Рязани включили сирену.
Новости России

Карпин назвал самых умных молодых футболистов сборной России

Отвечая на вопрос о самых «умных» футболистах сборной в плане образования и понимания игры, Валерий Карпин воздержался от выделения одного единственного лидера.
Новости России

Митрополит Евгений выступил за переименование Свердловской области

Митрополит Евгений заявил, что Свердловская область заслуживает другого названия. Он связал нынешнее имя региона с кровью и грехом.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье