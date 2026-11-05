В Рязани снова слышно сирены, риск налёта дронов ВСУ сохраняется

В Рязани снова слышна работа систем оповещния. Сигнал сирены разнёсся в 04:45. Отбой воздушной тревоге пока не подавали, также РСЧС сообщила о сохранении высокого риска налёта дронов ВСУ.

Если сигнал воздушной тревоги получен, важно не паниковать и держаться подальше от окон. С собой стоит взять документы, ценные вещи, лекарства, а также небольшой запас воды и еды.

Укрываться лучше в помещении без окон — подойдут ванная, туалет, коридор, подвал или подземная парковка.

При эвакуации нужно четко следовать указаниям сотрудников МВД и МЧС.

При массовом налёте БПЛА не подходите к окнам, не снимайте траекторию их полёта и последствия атак на телефон. Ни в коем случае не публикуйте кадры в Сети. За подобные действия грозят штрафы до 1 млн рублей, в некоторых случаях действия нарушителей могут попадать под уголовную статью.