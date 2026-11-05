Депутат ГД рассказала, кто получит повышенную пенсию в январе

Пенсионерам, которым исполнится 80 лет в декабре 2026 года, увеличат страховую пенсию с января. Они начнут получать удвоенную фиксированную выплату, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Это не индексация пенсии, а предусмотренное законом РФ повышение выплат, которое проводится для людей, которым исполняется 80 лет. Пенсия растёт в следующем месяце после дня рождения гражданина.

По словам депутата, размер удвоенной фиксированной выплаты до 1 февраля 2027 года составит 19 169,38 рубля в месяц. С февраля сумму повысят.

Пенсионерам, которым выплаты приходятся на январские праздники, деньги перечислят досрочно — не позднее 30 декабря 2026 года.