Следствие назвало возможные причины исчезновения семьи Усольцевых

Телефоны пропавшей семьи Усольцевых последний раз зарегистрировались в сети 28 сентября 2025 года, спустя примерно два часа после начала похода. В это время Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь могли подняться на высоту, где мобильные устройства начали взаимодействовать с базовыми станциями. Об этом РИА Новости рассказала руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

По словам следователя, семья вышла из поселка Кутурчин около 11:00. Примерно в 13:20–13:30 телефоны начали регистрироваться в сети. Сырымбетова предположила, что за это время Усольцевы могли подняться на высоту, с которой сигнал стал доступен.

Следствие рассматривает два возможных направления движения семьи — к скалам Буратинка и Мальвинка.

Семья могла разделиться

Яна Сырымбетова не исключила, что Усольцевы могли разойтись во время похода. По ее словам, это могло произойти, если Сергей почувствовал себя плохо или получил травму.

В таком случае мужчина мог попросить супругу самостоятельно вывести ребенка из леса. Еще один возможный сценарий связан с нападением дикого животного, например медведя, который обитает в этой местности.

Следователь подчеркнула, что установить поведение членов семьи при таком происшествии сложно. Они могли разбежаться, а животное могло напасть на одного человека, после чего остальные попытались спастись.

Свидетелей проверили на полиграфе

Следствие изучило показания людей, которые находились в районе исчезновения Усольцевых 28 сентября. Свидетели прошли проверку на полиграфе, их телефоны осмотрели.

По словам Сырымбетовой, некоторые туристы ходили к горе Буратинка и возвращались обратно в тот же день. Они не встретили пропавшую семью.

При этом следователь допустила, что люди могли разминуться с Усольцевыми, даже находясь на одном маршруте.

Что известно об исчезновении Усольцевых

Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась в поход из поселка Кутурчин Красноярского края в направлении горы Буратинка и не вернулась.

Поиски велись в районе двух скал — Буратинки и Мальвинки. Сейчас следствие считает приоритетной версию несчастного случая, однако криминальный сценарий также остается в числе возможных.