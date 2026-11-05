В Рязанской области объявили отбой воздушной тревоги

РСЧС Рязанской области сообщила об отмене воздушной тревоги в регионе. Отбой объявили в 05:15.
Беспилотная опасность в Рязани и регионе сохраняется.
РСЧС Рязанской области сообщила об отмене воздушной тревоги в регионе. Отбой объявили в 05:15.
Беспилотная опасность в Рязани и регионе сохраняется.
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