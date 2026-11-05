Сирены в Рязани замолчали, но дроны ВСУ ещё могут долететь до города

В Рязанской области объявили отбой воздушной тревоги, но опасность атаки БПЛА сохраняется. Об этом жителей региона проинформировала система РСЧС. Сирены в Рязани больше не слышны, громкие оглушительные звуки ещё раздаются, но их стало значительно меньше.

Рязанцам напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности: не подходить близко к окнам и не находиться на улице. Лучшим местом для укрытия остаются помещения без окон — коридор, ванная комната или туалет.

При сигнале тревоги рекомендуется сохранять спокойствие, взять с собой документы, ценные вещи, лекарства, а также небольшой запас воды и продуктов. При эвакуации важно четко выполнять указания сотрудников МВД и МЧС.

Телефон экстренных служб — 112.