Павел Малков рассказал о последствиях массированного налёта ВСУ на Рязань

Массированный налёт дронов ВСУ на Рязань ночью 5 ноября не обошёлся без последствий. Что случилось в городе и за его пределами, рассказал глава региона Павел Малков.

На территории промышленных объектов в Рязани, по словам губернатора, произошли возгорания. Повреждены линии электропередачи, в части города наблюдаются перебои с электроснабжением. В школе №58 выбиты стёкла, занятия сегодня отменены.

В Рязанском округе повреждены частные дома. В Рыбновском округе загорелась нежилая постройка в частном секторе.

Один человек получил ранения, медики оказывают ему необходимую помощь.