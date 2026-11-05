Фото с сайта Правительства Рязанской области
Происшествия

Павел Малков рассказал о последствиях массированного налёта ВСУ на Рязань

Валерия Мединская
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Массированный налёт дронов ВСУ на Рязань ночью 5 ноября не обошёлся без последствий. Что случилось в городе и за его пределами, рассказал глава региона Павел Малков.

На территории промышленных объектов в Рязани, по словам губернатора, произошли возгорания. Повреждены линии электропередачи, в части города наблюдаются перебои с электроснабжением. В школе №58 выбиты стёкла, занятия сегодня отменены.

В Рязанском округе повреждены частные дома. В Рыбновском округе загорелась нежилая постройка в частном секторе.

Один человек получил ранения, медики оказывают ему необходимую помощь.

– На местах работают оперативные службы. Оцениваем ущерб и уже занимаемся восстановлением электроснабжения. Прошу жителей по возможности ограничить передвижение по городу. Если увидели обломки БПЛА, не подходите к ним и не трогайте их. Сразу звоните по номеру 112, — отметил Павел Малков.

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