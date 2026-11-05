Фото с сайта Правительства Рязанской области
Происшествия

После массированного налёта дронов Малков попросил рязанцев ограничить передвижения по городу

Валерия Мединская
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Ночью 5 ноября Рязань пережила массированный налёт украинских БПЛА. Несколько часов в городе выла сирена, разносились звуки работы ПВО и мобильных огневых бригад, которые ликвидировали беспилотники.

Атака ВСУ не обошлась без последствий для города. На промышленных предприятиях Рязани начались пожары. Часть улиц оказалась обесточена. В Рязани выбиты стёкла в школе №58, там отменены занятия. Гражданская инфраструктура поражена в Рыбновском округе. Есть один пострадавший. Известно, что этот человек получил ранения, ему оказывается необходимая помощь.

В своих аккаунтах в соцсетях глава региона Павел Малков обратился к рязанцам. Во-первых, он заявил, что на местах падения обломков уже работают специалисты. Во-вторых, по его словам, бригады приступили к восстановлению электроснабжения населения.

— Прошу жителей по возможности ограничить передвижение по городу. Если увидели обломки БПЛА, не подходите к ним и не трогайте их. Сразу звоните по номеру 112.

Что случилось в Рязани 5 ноября

В 03:15 город проснулся от воя сирен, на тот момент в регионе была объявлена опасность налёта БПЛА. Местные жители услышали громкие звуки, похожие на работу ПВО.

Системы оповещения работали несколько часов. РСЧС, объявив воздушную тревогу, просила жителей сохранять спокойствие и не подходите к окнам. При себе необходимо было иметь документы, наиболее ценные вещи, медикаменты, небольшой запас воды и продуктов. Укрыться рязанцев просили в ванной, туалете, в коридоре, в подвале, на подземной парковке.

Жителей регионе призвали ни в коем случае не выкладывайте в Сеть работу систем ПВО, полёты БПЛА и последствия атак дронов. В Рязанской области за это предусмотрена административная ответственность и штрафы до 1 млн рублей.

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