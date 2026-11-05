Рязанская область пережила массированную атаку беспилотников в ночь на 5 ноября. В Рязани возникли пожары на территории промышленных объектов, повреждены линии электропередачи и жилые дома. Один человек получил ранения, сообщил губернатор Павел Малков.

По словам главы региона, из-за повреждения электросетей в части Рязани наблюдаются перебои с электричеством. На промышленных объектах произошли возгорания после падения обломков БПЛА.

Последствия атаки затронули и другие территории области. В Рязанском округе повреждены частные дома, а в Рыбновском округе загорелась нежилая постройка в частном секторе.

В результате ночной атаки пострадала школа №58 в Рязани. В здании выбило стекла, поэтому занятия 5 ноября отменили.

Один человек получил ранения. Медики оказывают ему необходимую помощь.

На местах происшествий работают оперативные службы. Власти оценивают ущерб и занимаются восстановлением электроснабжения.

Малков попросил рязанцев ограничить передвижение

Губернатор обратился к жителям Рязани с просьбой по возможности отказаться от передвижения по городу.

Павел Малков напомнил, что обломки беспилотников могут представлять опасность. При обнаружении таких предметов нельзя приближаться к ним или пытаться самостоятельно перемещать.

О находках необходимо сразу сообщать экстренным службам по номеру 112.

Что известно об атаке БПЛА на Рязань 5 ноября

Ночью в Рязанской области объявили воздушную тревогу. Сирены в Рязани сработали в 03:14, а режим опасности атаки беспилотников действовал с 01:29.

В течение ночи жители сообщали о громких звуках и работе систем оповещения. В 05:15 РСЧС объявила отбой воздушной тревоги, в 05:55 сообщила об отмене беспилотной опасности.

По информации губернатора, атака привела к повреждениям промышленных объектов, электросетей, частных домов и школы. Официальных данных о количестве сбитых беспилотников пока нет.