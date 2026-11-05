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Происшествия

После атаки дронов ВСУ некоторые улицы Рязани оказались обесточены

Валерия Мединская
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После ночной атаки дронов ВСУ на Рязань 5 ноября некоторые улицы города оказались обесточены. О перебоях с электроснабжением, например, сообщили в соцсетях жители Московского района.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил: связано случившееся с действиями противника. Во время налёта БПЛА были повреждены линии электропередач.

— В части города наблюдаются перебои с электроснабжением, — отметил глава региона в утренней сводке.

По его словам, специалисты уже занимаются восстановлением электроснабжения населения. Но это не единственные последствия массированного налёта. На промышленных объектах Рязани произошло пожары. В школе №58 оказались выбиты стёкла, занятия там пришлось отменить.

В Рязанском округе повреждены частные дома. В Рыбновском округе загорелась нежилая постройка в частном секторе.

К сожалению, есть пострадавший. Ранения получил один человек.

— На местах работают оперативные службы. Прошу жителей по возможности ограничить передвижение по городу. Если увидели обломки БПЛА, не подходите к ним и не трогайте их. Сразу звоните по номеру 112, — заявил Павел Малков.

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