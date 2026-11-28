Старые советские ёлочные игрушки, которые десятилетиями хранятся в семейных коробках, иногда оказываются настоящими коллекционными редкостями. За отдельные экземпляры ценители готовы платить сотни тысяч рублей. Например, стеклянную «Лягушку с часами» продали на аукционе за 584 822 рубля, а игрушку «Красавица в шубке» — за 435 750 рублей.

Но далеко не каждое украшение советского времени представляет большую ценность. На стоимость влияют редкость, год выпуска, сохранность, особенности росписи и даже способ крепления к ёлочной ветке.

Какие советские ёлочные игрушки стоят дороже всего

Одним из самых дорогих советских ёлочных украшений считается «Лягушка с часами». Она относится к числу редких образцов, которые не попали в массовое производство.

Игрушку выставили на аукцион в январе 2020 года. После продолжительных торгов победившая ставка достигла 584 822 рублей. Этот результат до сих пор приводят в публикациях о коллекционировании советских новогодних украшений.

Высокую цену получила и «Красавица в шубке». В январе 2020 года ранее неизвестный коллекционерам экземпляр выставили на торги. После 74 ставок его продали за 435 750 рублей.

Подобные случаи показывают, что самые ценные игрушки не обязательно относятся к известным массовым сериям. Иногда большую стоимость приобретает пробный образец, который сохранился в единственном или очень небольшом количестве.

Набор «Чиполлино» и охота за редкими персонажами

Среди советских коллекционных украшений особое место занимает набор «Чиполлино», который в 1950-е годы выпускала ленинградская артель «Культигрушка».

Существует несколько вариантов этого комплекта. Стандартный набор включал 16 фигурок, расширенный — 23. Кроме того, отдельные персонажи появлялись в продукции других предприятий.

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Из-за этого не каждый набор с героями сказки Джанни Родари представляет большую коллекционную ценность. Объявление о продаже «Чиполлино» за 10–15 тысяч рублей не означает, что покупатель сможет перепродать его за полмиллиона.

Особенно ценятся оригинальные комплекты артели «Культигрушка» в полной комплектации, с правильной раскраской персонажей и без повреждений.

В коллекционных каталогах приводятся следующие ориентировочные цены отдельных фигурок:

Чиполлино — 30–70 долларов;

принц Лимон — 50–100 долларов;

профессор Груша — 150–300 долларов;

огородник Лук Порей — 200–400 долларов;

барон Апельсин — 250–400 долларов;

доктор Каштан — 400–500 долларов;

генерал Мышь Длиннохвост — 400–500 долларов;

сыщик мистер Моркоу — 500–700 долларов;

собака-ищейка Держи-Хватай — 500–1000 долларов.

По этим оценкам, самыми дорогими персонажами оказываются вовсе не главные герои сказки. Особенно востребованы мистер Моркоу и его собака. Известен случай продажи фигурки Держи-Хватай за 120 тысяч рублей.

Важно учитывать, что каталожная стоимость не гарантирует такую же цену при продаже. На итоговую сумму влияют состояние конкретной игрушки, её происхождение и спрос среди коллекционеров.

Почему одинаковые игрушки могут стоить по-разному

Даже у одного персонажа из советского набора встречаются разновидности, которые коллекционеры оценивают неодинаково.

Например, некоторые фигурки выпускали на прищепках, другие — на подвесках. Различалась и окраска. Поэтому при покупке важно выяснить, соответствует ли экземпляр оригинальному исполнению.

В качестве примера можно привести принца Лимона. В каталоге он оценивается в 50–100 долларов. Вариант на подвеске, который на одном из сайтов обозначен как «Лимон-полицейский», предлагали за 1300–1900 рублей.

Сохранность не менее важна. Потёртая краска, трещины и сколы способны значительно снизить стоимость украшения. По оценкам коллекционеров, серьёзный скол может уменьшить цену на 90% относительно каталожной.

Почему игрушка Карацупы не всегда стоит дорого

В интернет-рейтингах дорогих советских украшений часто встречается картонажная игрушка с изображением пограничника Никиты Карацупы и его собаки.

История этого персонажа связана с громкой продажей за 108 тысяч рублей. После публикаций об аукционном результате владельцы похожих экземпляров стали выставлять их по высоким ценам.

Но повторить успех первой сделки не удалось. На торгах в январе 2021 года одну из таких игрушек сначала выставили за 15 тысяч рублей. Покупателей не нашлось. После снижения стартовой цены до 4 тысяч рублей начались ставки, а итоговая стоимость составила 11 600 рублей.

Этот пример показывает разницу между ценой в объявлении и реальной суммой сделки. Готовность одного коллекционера заплатить большие деньги ещё не означает, что аналогичный экземпляр удастся продать за те же средства.

Какие редкие игрушки ищут коллекционеры

Особый интерес представляют пробные образцы, которые художники создавали перед запуском серийного производства. Некоторые из них не проходили утверждение комиссий и так и не попадали в массовую продажу.

К таким редкостям относят фигурки из несостоявшегося набора «Золотой ключик». Среди них называют Карабаса-Барабаса, Дуремара и лису Алису. Их ориентировочная стоимость достигает 100 тысяч рублей за экземпляр.

Ещё один пример — «Дюймовочка», выглядывающая из бутона цветка. Коллекционеры пока не обнаружили её дубликатов. Владелица редкой игрушки не выставляет её на продажу.

Большой интерес вызвала и «Лягушка с часами» из того же неосуществлённого набора. Именно этот экземпляр установил рекорд среди описанных в материале аукционных продаж советских ёлочных украшений.

Игрушки к историческим событиям и по мотивам сказок

Коллекционеры ценят не только пробные образцы. Высокую стоимость могут иметь украшения, выпущенные к важным событиям в истории страны.

В 1939 году открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. К этому событию создавали тематические наборы, в том числе «Скотный двор». По сведениям каталогов, один из вариантов изготовила ленинградская артель «Промполиграф».

В старых журналах упоминается и работа московской артели имени Шаумяна. Предприятие выпускало фигурки птиц и животных, а также картонажные украшения. Это означает, что похожие наборы могли производить сразу несколько мастерских.

Каталожная стоимость отдельных игрушек из ленинградского набора «Скотный двор» оценивается в 100–200 долларов.

Отдельную категорию составляют сложные сюжетные украшения. Среди дорогих экземпляров называют «Конька-Горбунка», «Гусей-Лебедей», «Иванушку с Жар-птицей», «Птицу Сирин» и «Витязя на распутье».

По каталогу «Ёлочные украшения (1936–1970)», стоимость некоторых из них достигает 500–1000 долларов.

Высокую цену могут получить и полные сказочные комплекты. Например, набор «Три поросёнка» включает несколько персонажей, каждый из которых оценивается в 100–250 долларов. Собрать все фигурки в хорошем состоянии непросто, поэтому готовый комплект способен стоить дороже суммы отдельных экземпляров.

Среди востребованных серий встречаются «Сказка о золотом петушке», «Серебряное копытце», «Каменный цветок» и «Доктор Айболит».

Необычные разновидности тоже становятся раритетами

Иногда высокая цена объясняется не возрастом или известностью персонажа, а необычным исполнением.

Так произошло с игрушкой «Северный полюс». В каталогах она называется «О. Ю. Шмидт с белым медведем устанавливают флаг на Северном полюсе».

На одном из интернет-аукционов нестандартный вариант украшения продали за 189 тысяч рублей. Торги завершились после 102 ставок. Отличие заключалось в расположении фигурок: персонажи стояли под другим углом, чем на обычном образце.

Похожая история произошла с игрушкой «Лиса» из набора по сказке «Колобок». Её продали почти за 333 тысячи рублей. Коллекционеры готовы платить больше за редкие элементы комплектов, которых практически невозможно найти в продаже.

Как определить стоимость старой ёлочной игрушки

Если на антресолях нашлась коробка с советскими украшениями, не стоит сразу ориентироваться на цены из интернет-объявлений.

Для предварительной оценки можно воспользоваться каталогом «Ёлочные украшения 1936–1970 гг.». В нём собраны сведения о старых игрушках и приведены ориентировочные цены в долларах.

Ещё один источник информации — раздел «Ёлочные игрушки СССР» сайта «Советский фарфор». Там можно сравнить отдельные экземпляры, особенности исполнения и предложения продавцов.

При оценке стоит обратить внимание на несколько обстоятельств:

Год выпуска. Многие игрушки, изготовленные с начала 1970-х годов до распада СССР, сохранились в большом количестве. Более ранние экземпляры могут представлять больший интерес.

Многие игрушки, изготовленные с начала 1970-х годов до распада СССР, сохранились в большом количестве. Более ранние экземпляры могут представлять больший интерес. Сохранность. Потёртости, трещины, сколы и осыпавшаяся краска снижают стоимость.

Потёртости, трещины, сколы и осыпавшаяся краска снижают стоимость. Оригинальность. Важны первоначальная раскраска, крепления и соответствие конкретной серии.

Важны первоначальная раскраска, крепления и соответствие конкретной серии. Комплектность. Полный набор в родной коробке может стоить значительно дороже отдельных фигурок.

Полный набор в родной коробке может стоить значительно дороже отдельных фигурок. Редкость. Пробные образцы и игрушки, не попавшие в массовое производство, особенно интересуют коллекционеров.

Главное правило — не путать цену, которую продавец указал в объявлении, с суммой, которую покупатель действительно готов заплатить. Один и тот же экземпляр может долго оставаться без внимания, а другой неожиданно вызвать борьбу на аукционе.

Поэтому старая советская ёлочная игрушка действительно может оказаться ценным антиквариатом. Но прежде чем рассчитывать на крупную сумму, стоит установить её происхождение, проверить состояние и сравнить с аналогичными предметами из коллекционных каталогов.

По материалам сайта www.monetnik.ru