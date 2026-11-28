Лечение зубов традиционно считается одной из самых затратных статей медицинских расходов для россиян. По статистике, жители страны ежегодно обращаются за стоматологической помощью более 70 миллионов раз. При этом многие граждане даже не подозревают, что значительная часть стоматологических услуг входит в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) и должна предоставляться бесплатно. Разбираемся, что именно положено по полису, а за что действительно придется платить из собственного кармана.

Что входит в бесплатную стоматологию по ОМС

Базовая программа ОМС гарантирует каждому застрахованному первичную медико-санитарную помощь при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей. В этот перечень входят: лечение кариеса, пульпита и периодонтита, терапия воспалительных заболеваний десен, удаление зубов, иные хирургические вмешательства по медицинским показаниям.

Как подчеркивает заместитель генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Антон Устюгов, важно четко разделять понятия лечения и эстетики.

«Важно понимать, что речь идет именно о необходимом лечении, а не о красоте — косметическая стоматология в ОМС не входит, так же как и протезирование. Однако для некоторых категорий граждан — например, инвалидов, ветеранов — бесплатное зубное протезирование предусмотрено за счет средств регионального бюджета», — отмечает эксперт.

Миф о «платных» пломбах: что говорит закон

Одна из самых распространенных уловок в стоматологических кабинетах — утверждение, что современные материалы якобы не входят в программу ОМС и оплачиваются отдельно. На деле это не соответствует действительности.

Клинические рекомендации по лечению кариеса предусматривают возможность использования как цементных, так и фотополимерных (светоотверждающих) пломб. Выбор конкретного метода зависит от стадии заболевания, состояния пациента и его эстетических предпочтений. При этом восстановление зуба пломбой из фотополимеров официально включено в перечень услуг, финансируемых по ОМС, и предусмотрено федеральной программой госгарантий.

«Территориальные программы ОМС не могут сужать объем помощи по сравнению с федеральной, соответственно, это правило должно работать на всей территории страны, без исключений», — подчеркивает Антон Устюгов.

Поэтому, если в вашем регионе поликлиника утверждает, что фотополимеры не входят в ОМС, знайте: это противоречит законодательству. Эксперт советует в таких ситуациях запрашивать письменный отказ со ссылкой на конкретный нормативный пункт. Если клиническая ситуация допускает применение разных материалов и они есть в наличии, а пациент предпочитает один из них, врач обязан аргументировать, почему в данном конкретном случае материал не показан. Но подменять аргументацию словом «платно» недопустимо.

Если врач говорит, что «хороший материал только платный», он либо вводит пациента в заблуждение, либо предлагает услугу, выходящую за рамки клинических рекомендаций.

Как защитить свои права: пошаговая инструкция

Если врач настаивает на оплате, а вы не уверены в правомерности требований, эксперты рекомендуют действовать по следующему алгоритму:

Шаг 1. Не соглашайтесь сразу. Попросите врача четко сформулировать, какая именно услуга или материал предлагаются за дополнительную плату, и на каком основании.

Шаг 2. Распознайте признаки нарушения. По словам Антона Устюгова, однозначными сигналами о нарушении ваших прав являются фразы:

«По ОМС бесплатно только одна пломба»;

«Бесплатно только один снимок»;

«Анестезия в лечение не входит»;

«Импортные пломбы только платно»;

«Так принято»;

«Бесплатно только плохое».

Шаг 3. Звоните в страховую. Страховая медицинская организация, выдавшая вам полис ОМС, — это ваш бесплатный защитник. Страховой представитель обязан отреагировать на обращение, а в спорной ситуации — связаться с медицинской организацией напрямую.

«Часто одного звонка из кабинета врача в страховую компанию достаточно, чтобы вопрос был решен в пользу пациента», — отмечает эксперт.

Шаг 4. Сохраняйте чеки. Если вы уже заплатили, обязательно сохраните все документы. При обращении в страховую компанию специалисты помогут установить правомерность взимания средств и при необходимости — вернуть деньги.

Куда жаловаться, если страховая не помогла

Если вопрос не удалось решить через страховую медицинскую организацию, существует четкая иерархия инстанций для дальнейших действий: