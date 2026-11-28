27-летнюю россиянку Ренату обнаружили мёртвой в номере отеля в тайской Паттайе после ночного конфликта с 41-летним бойфрендом из Индии. В помещении полицейские нашли разбитое зеркало, сломанную дверь ванной и следы крови.

По словам мужчины, накануне между ним и девушкой произошла ссора, которая переросла в драку. Рената закрылась в ванной комнате. Индиец утверждает, что опасался за её безопасность, поэтому выломал дверь.

После этого пара подралась. Мужчина признался полицейским, что ударил возлюбленную по лицу. Затем, по его версии, он отправился спать.

Утром около 10:00 мужчина обнаружил девушку мёртвой на кровати. Перед обращением в полицию он посоветовался со знакомым. Когда медики прибыли в отель примерно в 14:00, они предположили, что россиянка скончалась не менее шести часов назад.

В номере нашли почти пустые упаковки из-под лекарств. Полиция допрашивает мужчину, обстоятельства смерти Ренаты устанавливаются.

Тело россиянки направят на судебно-медицинскую экспертизу в Бангкок. Причину смерти предстоит установить специалистам.