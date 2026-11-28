В Рязанской области задержали 22-летнего москвича, который подозревается в содействии дистанционным мошенникам. Злоумышленник собирал деньги у обманутых пенсионерок в трёх муниципальных образованиях региона. Общий ущерб составил более 1,5 миллиона рублей.

В отдел МВД России обратилась 85-летняя жительница Ряжска. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Голос в трубке убедил женщину, что её сбережения в опасности, и единственный способ их защитить — передать пакет с деньгами курьеру. Поверив мошеннику, пенсионерка отдала пакет с 580 тысячами рублей мужчине, который приехал к её дому. Осознание обмана пришло к ней только спустя время.

Полицейские оперативно получили описание курьера и начали его поиск. Вскоре стало известно о ещё одном аналогичном случае в посёлке Южный Скопинского района. Там 70-летняя женщина лишилась 430 тысяч рублей, поддавшись уловкам мошенников. По описанию, в обоих случаях действовал один и тот же человек.

Оперативники скопинского отдела МВД опросили местных жителей и выяснили детали, которые помогли установить личность подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Москвы. Сотрудники полиции отправились в столицу, нашли его и задержали.

В процессе расследования выяснилось, что молодой человек причастен к ещё одному эпизоду мошенничества. В посёлке Старожилово 86-летняя пенсионерка передала курьеру 570 тысяч рублей, полагая, что таким образом спасает свои сбережения.

Полицейские предполагают, что москвич мог быть вовлечён и в другие подобные преступления в разных регионах. Сейчас ведётся работа по установлению всех эпизодов его противоправной деятельности.

Предварительно установлено, что подозреваемый связался с мошенниками через интернет, где ему предложили несложную работу курьером. Согласившись на предложение, он получал задания через сеть и путешествовал по разным регионам России, собирая деньги у обманутых пенсионеров. Похищенные средства он передавал другим участникам преступной группы, до тех пор пока его деятельность не была пресечена сотрудниками полиции.

Следователи возбудили уголовные дела против задержанного по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Задержанный был взят под стражу в соответствии со статьёй 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.