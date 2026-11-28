Вечером 27 ноября на автодороге Рязань – Пронск – Скопин столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло около 19:00 на 69-м километре трассы, сообщает издательство «Пресса«.

В результате аварии пострадали оба водителя. По предварительной информации, водитель Nissan Primera не справился с управлением, из-за чего машина выехала на встречную полосу и столкнулась с KIA Sephia.

Оба водителя остались живы. Однако они получили травмы и были госпитализированы для медицинского обследования. Об этом сообщила врач Новомичуринской районной больницы Наталья Черницына.

На месте аварии работали спасатели новомичуринского филиала «Центр 112». Сейчас сотрудники Госавтоинспекции Пронского района выясняют все обстоятельства и причины ДТП.