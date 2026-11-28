Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» в пятницу, 27 ноября, на выездном матче одолел «Норильск» со счетом 4:2 в регулярном чемпионате ВХЛ. Перед встречей расклад сил был не в пользу гостей: хозяева занимали третью строчку турнирной таблицы, тогда как «Рязань-ВДВ» располагалась на 17-м месте.

Рязанская команда трижды выходила вперед благодаря точным броскам Владислава Раздьяконова, Даниила Балдаева и Николая Криволапова (по шайбе в каждом из периодов). Норильчане дважды отыгрывались, а в третьем периоде, проигрывая 2:3, пошли ва-банк и оказали мощное давление на ворота Данила Кудешева.

Кульминация наступила в самой концовке. Играя в численном меньшинстве 4 на 6 (двухминутный штраф отбывал Кирилл Сиднев, а хозяева заменили вратаря шестым полевым игроком), рязанцы не только выстояли, но и наказали соперника за риск. Хоккеист «Рязань-ВДВ» поразил пустые ворота.

Главный тренер «Рязань-ВДВ» Павел Зубов отметил боевой дух команды, хотя и признал, что игра далась нелегко. По его словам, после длительной паузы игроки потеряли тонус и начали матч тяжело. Однако ко второму периоду рязанцы перехватили инициативу, создав множество моментов, хотя и столкнулись с проблемами в реализации.

«Ну и в третьем периоде соперник, конечно, пошёл до конца, начал хорошо давить, не всегда мы справлялись с этим прессингом — запирали нас в зоне. Но всё хорошо, что хорошо кончается: забил молодой человек у нас, в «один в ноль» убежал, хороший гол. Ну и выстояли вчетвером против шестерых в конце, притом дважды. Это дорогого стоит», — отметил Павел Зубов.

Главный тренер «Норильска» Сергей Голубович признал, что эмоции взяли верх над дисциплиной, а команде не хватило терпения. По словам тренера, настроение в раздевалке после матча было крайне подавленным, но теперь предстоит сделать правильные выводы и готовиться к следующей серии выездных игр.

«Рязань-ВДВ» сохраняет 17-ю строчку в турнирной таблице ВХЛ.