Масштабный налет беспилотников на Москву мог идти из трех украинских регионов, заявил в беседе с «АиФ» Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что в период с 23:00 27 ноября до 7:00 28 ноября в сторону Московского региона летели 462 беспилотника. Российские военные сбили 123 из них на подлете к городу.

«Запускались эти беспилотники непосредственно с территории, которая пока еще находится под контролем Киева. Это Сумская, Днепропетровская, Харьковская области», — отметил Липовой.

По его словам, противник сделал это в тех местах, где еще возможно базирование ВСУ с соответствующими установками. Собеседник издания добавил, что российская армия всегда отвечает на подобные атаки украинских военных.

По данным Минобороны, минувшей ночью средства ПВО перехватили 1246 беспилотников над Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Московской, Ростовской областями, Краснодарским краем и другими регионами.