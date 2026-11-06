В октябре 110 малышей в Рязанской области получили первые государственные документы. Среди новорожденных зарегистрировали 50 мальчиков и 60 девочек.

Как сообщили в Перинатальном центре Рязани, родители чаще всего выбирали для сыновей имена Михаил, Дмитрий, Лев и Матвей.

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В следующую группу по популярности вошли Артём, Даниил, Арсений, Роман, Тимофей и Егор. Среди редких мужских имен оказались Марк, Семён, Нурлан, Зубайр, Макар и Тимур.

У девочек самым популярным именем стала Василиса. Следом по частоте выбора идут Виктория, Анна, Мария и Мирослава.

На третьем месте оказались Валерия, Ульяна, Таисия, София и Варвара. В числе редких женских имен в октябре зарегистрировали Асмиру, Велену, Антонину, Айлину, Асию, Изабеллу и Эмилию.