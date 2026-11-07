Буквально «посыпался»: сын актёра Каюрова рассказал о его смерти

Народный артист России Юрий Каюров скончался в возрасте 99 лет. Об этом сообщил сын актера Леонид Каюров.
По его словам, Юрий Каюров сохранял ясность ума, однако здоровье артиста резко ухудшилось.
«Ещё 2 месяца назад он очень был в твёрдой памяти, даже цитировал стихи. А потом, как врачи говорят, все пошло очень резко, буквально «посыпался». Закончился ресурс организма», — сказал Леонид Каюров.
Сын артиста добавил, что Юрий Каюров перестал выходить на сцену с 2020 года по собственному желанию.
«Сам принял такое решение, видимо, почувствовал, что уже пора, чтобы не выглядеть немощным. Хотя мог бы ещё работать», — отметил он.
Юрий Каюров исполнил более 70 ролей в кино. Актер получил известность благодаря образу Владимира Ленина, который он создал в фильмах «Хождение по мукам», «Кремлевские куранты» и «Государственная граница». Всего он сыграл эту роль в 16 фильмах и двух спектаклях.