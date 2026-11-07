Юрий Каюров в фильме "Сквозь ледяную мглу". Фото: www.kino-teatr.ru
Новости кино и ТВ

Буквально «посыпался»: сын актёра Каюрова рассказал о его смерти

Алексей Самохин
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Народный артист России Юрий Каюров скончался в возрасте 99 лет. Об этом сообщил сын актера Леонид Каюров.

По его словам, Юрий Каюров сохранял ясность ума, однако здоровье артиста резко ухудшилось.

«Ещё 2 месяца назад он очень был в твёрдой памяти, даже цитировал стихи. А потом, как врачи говорят, все пошло очень резко, буквально «посыпался». Закончился ресурс организма», — сказал Леонид Каюров.

Сын артиста добавил, что Юрий Каюров перестал выходить на сцену с 2020 года по собственному желанию. 

«Сам принял такое решение, видимо, почувствовал, что уже пора, чтобы не выглядеть немощным. Хотя мог бы ещё работать», — отметил он.

Юрий Каюров исполнил более 70 ролей в кино. Актер получил известность благодаря образу Владимира Ленина, который он создал в фильмах «Хождение по мукам», «Кремлевские куранты» и «Государственная граница». Всего он сыграл эту роль в 16 фильмах и двух спектаклях.

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