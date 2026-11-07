Мединский, Рябков, Галузин и два представителя Генштаба войдут в делегацию РФ на переговоры в Абу-Даби

В российскую делегацию на переговорах по Украине в Абу-Даби войдут помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.

Состав делегации подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с «Интерфаксом». Он уточнил, что другой участник кремлевского совещания, помощник президента Юрий Ушаков, в переговорах не участвует, а курирует их по должности как помощник главы государства по международным вопросам. На вопрос, входят ли в делегацию остальные приглашенные на совещание, Песков ответил: «Остальные — да».

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Костюков занимает пост начальника Главного управления Генштаба и замначальника Генштаба. Жигарловский — заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба.

Всех названных, включая Ушакова, президент Владимир Путин в пятницу вечером пригласил на совещание с постоянными членами Совбеза. Там обсуждались трехсторонние переговоры России, США и Украины, которые должны пройти в Абу-Даби во вторник. Путин сообщил, что позвал на встречу коллег, которым предстоит работать на этих переговорах.