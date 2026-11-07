Фото: полиция Рязани
Происшествия

Рязанские полицейские выдворили из России виновника тяжкого ДТП

Автор Анастасия Мериакри

Сотрудники УМВД России по Рязанской области совместно с Федеральной службой судебных приставов обеспечили принудительное выдворение и депортацию четырех иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Меры приняты в рамках строгого соблюдения миграционного законодательства и профилактики правонарушений в регионе.

Трое уроженцев государств Центральной и Восточной Азии находились на территории России с нарушением миграционных правил. В отношении них были составлены административные протоколы, назначены штрафные санкции, а также вынесены решения о принудительном выдворении за пределы страны.

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Особое внимание правоохранители уделили четвертому фигуранту – гражданину одной из стран Восточной Европы. Ранее он уже был осужден российским судом за совершение дорожно-транспортного происшествия, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. После полного отбытия назначенного наказания в отношении иностранца было принято решение о депортации, так как его дальнейшее пребывание на территории РФ признано нежелательным.

На этапе оформления необходимых документов и приобретения авиабилетов все четверо нарушителей находились под стражей в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области.

В день отправки сотрудники полиции и судебные приставы лично сопроводили мигрантов до аэропорта «Домодедово». Вылет в страны их гражданской принадлежности был осуществлен строго за счет собственных средств депортируемых лиц, что полностью соответствует нормам российского законодательства.

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