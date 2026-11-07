Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Кораблинский» пресекли попытку водителя скрыть факт управления автомобилем в нетрезвом виде. Нарушитель был остановлен в городе Кораблино, где и попытался уклониться от законной процедуры проверки.

Инцидент произошел вблизи дома № 27Б по улице Школьной. Патрульные обратили внимание на водителя автомобиля ВАЗ-21110, чье поведение вызвало обоснованные подозрения. В ходе общения с гражданином инспекторы выявили классические признаки алкогольного опьянения: резкий запах алкоголя изо рта и заметную неустойчивость позы.

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Несмотря на очевидные признаки, водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

За это действие в отношении мужчины был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования). Теперь нарушителю грозит административный штраф в размере 45 000 рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.