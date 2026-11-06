Ситуация в зоне СВО 6 ноября: что ждать в ближайшие 72 часа

Сергей Лебедев, координатор подполья, подвёл итоги прошедших суток и попытался ответить на вопрос, где фронт может измениться первым. Главная особенность, по его словам, в том, что удары шли долго, а география всё время менялась.

С утра 5 ноября до утра 6 ноября Лебедев зафиксировал 89 сообщений о взрывах в 14 областях Украины. Если объединить повторные уведомления, выходит примерно 60–65 отдельных серий.

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Днепропетровск попадал в сообщения утром, вечером и глубокой ночью. Запорожье пережило несколько долгих вечерних серий. Киевская область выделилась числом населённых пунктов, где слышали взрывы. Не раз упоминались Сумы, Шостка и Ладыжин. К утру список дополнили Хмельницкая и Ровненская области.

Удары по инфраструктуре работают на износ

Автор предлагает смотреть не на статистику прилётов, а на их последствия. Долгие удары по инфраструктуре дают накопительный экономический эффект. Даже если объект не уничтожен, его нужно чинить, а для этого нужны оборудование, специалисты, деньги и время.

Повторные отключения электричества заставляют предприятия менять графики, подключать резервное питание, переносить часть операций или вовсе останавливать производство. Тяжелее всего приходится тем, у кого технологический процесс не прерывается. Последствия, подчёркивает Лебедев, чувствуют и мирные жители, и коммунальщики, и вся городская экономика.

Обрушения фронта из-за этого не будет, считает он. Но государству такие нарушения обходятся дороже, восстановление экономики затрудняется, а у промышленности появляются новые проблемы.

Что происходит на фронте

Здесь, по оценке автора, картина интереснее. На Константиновском направлении есть локальные продвижения российских войск. Их отражают даже проукраинские карты DeepState. Российские военные источники также пишут о продвижении у Доброполья и боях за соседние населённые пункты.

Движение при этом не одностороннее: ВСУ контратакуют на Добропольском, Краснолиманском и других направлениях. Пока это тяжёлая борьба за отдельные позиции, а не крушение обороны.

На Запорожском направлении бои идут в районах Приморского, Степногорска и на Гуляйпольском участке. Российские источники говорят о новых занятых позициях. Украинская сторона сообщает о сдерживании наступления и собственных контратаках.

Отдельно Лебедев выделяет Сумскую область. По данным от людей с украинской стороны, там заметная военная активность и много бронетехники. Автор называет три возможных объяснения: подготовка к контратакам, укрепление обороны или переброска резервов.

Говорить о подготовке крупного наступления ВСУ пока рано, уточняет он, но и отмахиваться от этих сведений нельзя. В самой области продолжаются столкновения. Российские источники пишут об отражённых контратаках и позиционных боях.

Деньги против разрушений

Есть и экономическая сторона. 5 ноября Евросоюз перечислил Украине ещё 4,36 млрд евро. Из них 3,7 млрд идут на поддержку бюджета, 658 млн — на оборонные закупки.

Получается, что российские удары удорожают работу украинской экономики, а европейские структуры тем временем дают Киеву деньги на содержание государства и военное производство. Лебедев видит здесь два встречных процесса: разрушение и восстановление инфраструктуры, рост военных расходов и поиск новых источников денег. Считать одни взрывы, по его мнению, мало. Важнее, как быстро Украина чинит повреждённое, держит производство и получает оружие.

Прогноз на 24–72 часа

Самый вероятный сценарий, по Лебедеву, — продолжение воздушных ударов и локальных боёв. Скорого затишья нынешняя обстановка не обещает.

Российские войска способны развить локальные успехи на Донецком и Запорожском направлениях. Но от нескольких занятых позиций до оперативного прорыва, напоминает автор, огромная дистанция. Данных о готовящемся обвале крупного участка украинской обороны нет.

Со стороны ВСУ вероятнее ограниченные контратаки и попытки остановить продвижение, чем наступление на широком фронте. За Сумской областью, советует он, стоит следить особенно внимательно. Локальный отход подразделений возможен у любой из сторон, но оснований говорить о массовом отступлении пока нет. Дальнейшая эскалация воздушных ударов кажется ему вероятнее внезапного прорыва.

Сейчас, считает Лебедев, мы видим не решающий перелом, а войну на истощение. Российские войска пытаются развивать локальные успехи и бьют по инфраструктуре. Киев старается удержать позиции, сохранить работу экономики и закрыть потери внешними деньгами.

Ход событий определит способность сторон восполнять потери, снабжать армию техникой и удерживать занятое. На ближайшие трое суток подпольщик не ждёт одномоментного обвала фронта. Но локальные изменения, особенно на Донецком направлении, могут оказаться важнее очередной сотни сообщений о взрывах.