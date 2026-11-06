Стал известен размер разовой выплаты пенсионных накоплений в 2027 году

Предельная сумма, до которой пенсионные накопления можно получить одним платежом, в 2027 году может вырасти до 469 665 рублей. В 2026 году она составляет 439 776 рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по GR и юридическому сопровождению СберНПФ Наталия Каменская.

Сразу уточним: речь не о прибавке каждому пенсионеру. Это лишь порог, по которому определяют форму выплаты. Получить можно только те деньги, что уже сформированы на вашем счёте.

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Порог пересматривают каждый год, объяснила Каменская. Он привязан к прожиточному минимуму пенсионера по стране. Ожидаемую сумму на 2027 год рассчитали исходя из 17 395 рублей и периода выплаты в 270 месяцев. Сохранить этот период предусмотрено законопроектом.

Правило простое. Если расчётная ежемесячная накопительная пенсия не выше 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера, деньги выдают сразу. Если выше, назначают пожизненные ежемесячные выплаты.

Обратиться за накоплениями по общему правилу могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, при соблюдении установленных условий. Для тех, кто вправе выйти на досрочную пенсию, есть исключения.

Начать эксперт советует с выписки из индивидуального лицевого счёта на «Госуслугах». Она покажет, где хранятся деньги: в СФР или в негосударственном пенсионном фонде. Если это НПФ, актуальную сумму с учётом инвестирования нужно уточнять прямо в нём. Заявление подают туда же, где формируются накопления.