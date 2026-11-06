Задержан курьер мошенников, забравший у пенсионерки в Рязани 6,5 млн рублей

Рязанские полицейские разыскали подручного мошенников из Ивановской области, похитившего у пенсионерки 6,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска совместно с коллегами из ОМВД России по Московскому району города Рязани задержали 20-летнего жителя Ивановской области, который в сговоре с телефонными мошенниками занимался сбором денег у обманутых граждан.

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Ранее в полицию обратилась 66-летняя жительница Рязани, попавшая под влияние аферистов. Неизвестные, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, запугали пенсионерку якобы грозящей ей уголовной ответственностью за финансирование ВСУ. Злоумышленники убедили женщину передать имеющиеся сбережения на «декларирование». После этого потерпевшая около своего дома на улице Сельских Строителей вручила прибывшему курьеру пакет, в котором находилось 6,5 млн рублей.

По данному факту в ОМВД России по Московскому району Рязани было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Оперативники уголовного розыска вышли на след курьера и установили, что им является 20-летний житель Ивановской области. Злоумышленника задержали по месту жительства и доставили в Рязань для проведения следственных действий.

Как выяснилось, похищенные у рязанки деньги задержанный передал через тайник сообщникам и на такси покинул город.

На время предварительного следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Также мужчина отрабатывается на причастность к совершению аналогичных преступлений в других регионах.