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Новости России

В Саратовской области продолжает работать магазин, где изъяли рыбу с червями

Автор Никита Рязанцев

В городе Пугачев в Саратовской области продолжает работать магазин, где продавали вяленую рыбу с возбудителями описторхоза, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

В начале ноября следователи и сотрудники прокуратуры начали проверку после появления информации о массовом отравлении в этом населенном пункте. По последним данным, из-за некачественной продукции пострадали 19 человек.

«Магазин работает, рыбу всю изъял Роспотребнадзор», — говорится в публикации.

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Всего из торговой точки забрали для исследования 35 килограммов рыбы. В итоге в язях нашли возбудителей описторхоза.

Описторхоз — одно из наиболее распространенных паразитарных заболеваний, которое передается через рыбу. Его вызывают плоские черви. Человек заражается, если ест рыбу семейства карповых, включая язя, ельца, плотву, леща, линя, красноперку, гольяна, жереха, подуста, которая была недостаточно обработана термически или слабо просолена.

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