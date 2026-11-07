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Новости России

Очевидцы рассказали, как пережили масштабную атаку БПЛА на Саратов

Автор Никита Рязанцев

Жители Саратова и Энгельса рассказали в социальных сетях, как пережили минувшей ночью масштабную атаку дронов ВСУ на Саратовскую область. Наблюдениями местных жителей поделилась «Российская газета».

Беспилотную опасность объявили в регионе в 03:41. Губернатор Роман Бусаргин предупредил, что локально могут работать системы оповещения.

«Проснулась от взрывов, шли один за другим, на третьем десятке я просто перестала считать, еще было много — летели и летели. А потом — такой взрыв рядом, аж дом подпрыгнул. Это было страшно», — рассказала жительница Саратова.

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По словам горожан, шум было слышно в разных районах города.

«Выла сирена, но потом ее даже стало практически не слышно, потому что все звуки сливались», — уточнил саратовец.

Жители Энгельса сообщили, что не спали и слышали работу защитников неба. Они уточнили, что в городе было громко от сбитых БПЛА.

Глава региона рано утром сообщил, что при атаке пострадали несколько жилых домов, погибших нет. Владельцам имущества окажут помощь. Для граждан открыли оперативный штаб на базе администрации Заводского района.

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