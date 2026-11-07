Александра Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при ISU в Китае

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) представила произвольную программу на этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), который проходит в китайском Шэньчжэне. Российская спортсменка продемонстрировала сложный технический контент и получила высокие оценки от судейской бригады, пишет championat.com.
В ходе проката фигуристка чисто исполнила четверной лутц, тройной риттбергер и серию каскадов, включая связку тройной лутц — тройной тулуп, а также двойной аксель. Судьи отметили неясное ребро при исполнении тройного флипа, однако в целом оценили выступление высоко.
За произвольную программу Игнатова получила 148,90 балла. По сумме двух программ ее итоговый результат составил 221,27 балла. Александра Трусова взяла серебро. Отдельно эксперты выделили мастерство спортсменки во вращательных элементах: судьи присвоили четвертый, максимальный уровень сложности как вращениям, так и дорожке шагов в произвольной программе.
Моне Чиба за произвольную программу получила 148.40 баллов, а по сумме — 224.48. Чиба продемонстрировала два безупречных проката и стала чемпионкой Гран-при в Китае.
Все прыжковые элементы, включая каскад тройной флип + тройной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной флип, секвенцию тройной лутц + двойной аксель + двойной аксель и сольный тройной лутц, были выполнены безупречно и чисто.
Бронзовую медаль завоевала Ли Ха Ин. Она великолепно исполнила тройной аксель. Остальные прыжки, включая каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной сальхов, секвенцию тройной флип + двойной аксель + двойной аксель, тройной лутц и тройной флип, также были выполнены безупречно.
Сборная России продолжает борьбу на турнире. Помимо Игнатовой, в соревнованиях по одиночному катанию заявлены Евгений Семененко и Владислав Дикиджи.
В дисциплине спортивных пар страну представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Их выход на лед с произвольной программой запланирован на сегодня, 7 ноября.