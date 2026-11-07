Александра Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при ISU в Китае

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) представила произвольную программу на этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), который проходит в китайском Шэньчжэне. Российская спортсменка продемонстрировала сложный технический контент и получила высокие оценки от судейской бригады, пишет championat.com.

В ходе проката фигуристка чисто исполнила четверной лутц, тройной риттбергер и серию каскадов, включая связку тройной лутц — тройной тулуп, а также двойной аксель. Судьи отметили неясное ребро при исполнении тройного флипа, однако в целом оценили выступление высоко.

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За произвольную программу Игнатова получила 148,90 балла. По сумме двух программ ее итоговый результат составил 221,27 балла. Александра Трусова взяла серебро. Отдельно эксперты выделили мастерство спортсменки во вращательных элементах: судьи присвоили четвертый, максимальный уровень сложности как вращениям, так и дорожке шагов в произвольной программе.

Моне Чиба за произвольную программу получила 148.40 баллов, а по сумме — 224.48. Чиба продемонстрировала два безупречных проката и стала чемпионкой Гран-при в Китае.

Все прыжковые элементы, включая каскад тройной флип + тройной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной флип, секвенцию тройной лутц + двойной аксель + двойной аксель и сольный тройной лутц, были выполнены безупречно и чисто.

Бронзовую медаль завоевала Ли Ха Ин. Она великолепно исполнила тройной аксель. Остальные прыжки, включая каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной сальхов, секвенцию тройной флип + двойной аксель + двойной аксель, тройной лутц и тройной флип, также были выполнены безупречно.

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Сборная России продолжает борьбу на турнире. Помимо Игнатовой, в соревнованиях по одиночному катанию заявлены Евгений Семененко и Владислав Дикиджи.

В дисциплине спортивных пар страну представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Их выход на лед с произвольной программой запланирован на сегодня, 7 ноября.