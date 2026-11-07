Изображение от rawpixel.com на Freepik
Новости кино и ТВ

Какое наследство оставила Лидия Федосеева-Шукшина, выяснили СМИ

Автор Алексей Рязанцев

После смерти народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной 7 ноября открылся вопрос о ее наследстве. Об этом aif.ru. Большую часть недвижимости актриса передала родственникам еще при жизни, поэтому трем ее дочерям предстоит разделить лишь небольшую квартиру в Новой Москве, банковские счета и оставшиеся авторские права. Юристы отмечают, что даже при наличии завещания наследницы могут оспорить его в суде, а устные отказы от имущества не имеют юридической силы.

К моменту смерти в собственности у Лидии Федосеевой-Шукшиной оставалась только квартира в Новой Москве, из-за которой она ранее судилась с бывшим супругом Бари Алибасовым. Остальные активы были распределены ранее. Знаменитая четырехкомнатная квартира на улице Бочкова в Москве перешла дочери Ольге и внучке Анне. Ей же актриса подарила квартиру в Санкт-Петербурге, а недвижимость в Финляндии была утрачена из-за банкротства застройщика. Свою долю авторских прав на произведения покойного мужа Василия Шукшина Лидия Федосеева-Шукшина также успела передать дочери Марии.

- реклама -

Прямыми наследницами актрисы являются три ее дочери — Анастасия (от первого брака с Вячеславом Ворониным), Мария и Ольга. Ранее сообщалось, что старшая дочь Анастасия много лет назад отказалась от имущества матери.

Впрочем, юристы подчеркивают, что старые заявления не имеют веса. По словам юриста Александра Хаминского, которые приводит aif.ru, в случае наследования по закону отказ необходимо документально заявлять нотариусу в рамках открытого наследственного дела. В саму наследственную массу помимо недвижимости и счетов войдут авторские права как самой Лидии Федосеевой-Шукшиной, так и Василия Шукшина.

Господин Хаминский поясняет, что распределение активов будет зависеть от наличия завещания, но и оно не гарантирует отсутствия судов. 

«Обойденные наследники могут обратиться в суд с назначением посмертной психолого-психиатрической экспертизы»,—  отмечает юрист. 

- новости партнёров -

Если будет установлено, что наследодатель не отдавал себе отчет в своих действиях при подписании документа, наследование будет происходить по закону.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Происшествия

Рязань пережила массированную атаку дронов ВСУ 5 ноября: последствия, реакция властей, официальные заявления

Почему ночью включили сирены, сколько длилась атака, есть ли пострадавшие и повреждение.
Интересное

В завещаниях афонских старцев нашли пророчества о России

Афонские старцы предсказали России особую роль. Испытания, изоляция и роль «маяка во тьме».
Новости Касимова

Гендиректора Приокского завода цветных металлов в Касимове отправили в отставку

Совет директоров АО «Приокский завод цветных металлов» (ПЗЦМ) принял решение о прекращении полномочий генерального директора Игоря Малахова
Новости России

Очевидцы рассказали, как пережили масштабную атаку БПЛА на Саратов

Жители Саратова и Энгельса рассказали в социальных сетях, как...
Общество

В Рязани назвали самые популярные и редкие имена новорожденных в октябре

В октябре в Рязанском перинатальном центре зарегистрировали 110 новорожденных. Василиса стала самым популярным женским именем, среди мальчиков лидируют Михаил, Дмитрий, Лев и Матвей.
Новости Касимова

Карин Кнайсль провела в Касимове семинар по энергетической безопасности Рязанской области

Как подчеркнул Иван Бахилов, энергетическая безопасность — это не абстрактное понятие из учебников, а вопрос, напрямую влияющий на повседневную жизнь рязанцев.
Погода

В Рязанской области 8 ноября ожидается до +5°С

Согласно прогнозам синоптиков регионального ЦГМС, существенных осадков в регионе не предвидится, а пасмурное небо будет периодически сменяться прояснениями.
Новости России

Сладков объяснил, почему дроны и ракеты ВСУ не бьют по Чечне

Украинские политики и военные избегают атак БПЛА и ракетами...
Транспорт и дороги

Автобус №13 в Рязани изменил схему движения из-за ремонта на улице Чкалова

В связи с проведением ремонтных работ предприятием «Водоканал» на улице Чкалова автобусный маршрут №13 скорректировал свою схему движения.
Новости кино и ТВ

Подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной раскрыла последнюю волю актрисы

О трагических подробностях последних дней звезды советского кинематографа рассказала близкая подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной, ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.
Транспорт и дороги

В Рязани запустят чат-бот для отслеживания общественного транспорта

Администрация города сообщила о завершении разработки регионального транспортного чат-бота, который поможет пассажирам в режиме реального времени получать актуальную информацию о движении общественного транспорта.
Общество

В Рязани восстановят крыльцо детского центра «Феникс», разрушенное в ДТП

В городской администрации пояснили, что решение о демонтаже крыльца было принято после технического обследования здания. Специалисты обнаружили, что конструкция находится в аварийном состоянии и может обрушиться.
Общество

В Рязани ищут пропавшую 31 октября учительницу Ирину Панькину

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявил о начале поисков жительницы Рязани Ирины Панькиной. Женщина пропала 31 октября.
Все события Рязани и областиНовости РоссииПроисшествияОбществоКультура и событияИнтересноеСпорт
Предыдущая статья
Автобус №13 в Рязани изменил схему движения из-за ремонта на улице Чкалова
Автобус №13 в Рязани изменил схему движения из-за ремонта на улице Чкалова
Следующая статья
Сладков объяснил, почему дроны и ракеты ВСУ не бьют по Чечне
Сладков объяснил, почему дроны и ракеты ВСУ не бьют по Чечне