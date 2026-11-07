Какое наследство оставила Лидия Федосеева-Шукшина, выяснили СМИ

После смерти народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной 7 ноября открылся вопрос о ее наследстве. Об этом aif.ru. Большую часть недвижимости актриса передала родственникам еще при жизни, поэтому трем ее дочерям предстоит разделить лишь небольшую квартиру в Новой Москве, банковские счета и оставшиеся авторские права. Юристы отмечают, что даже при наличии завещания наследницы могут оспорить его в суде, а устные отказы от имущества не имеют юридической силы.

К моменту смерти в собственности у Лидии Федосеевой-Шукшиной оставалась только квартира в Новой Москве, из-за которой она ранее судилась с бывшим супругом Бари Алибасовым. Остальные активы были распределены ранее. Знаменитая четырехкомнатная квартира на улице Бочкова в Москве перешла дочери Ольге и внучке Анне. Ей же актриса подарила квартиру в Санкт-Петербурге, а недвижимость в Финляндии была утрачена из-за банкротства застройщика. Свою долю авторских прав на произведения покойного мужа Василия Шукшина Лидия Федосеева-Шукшина также успела передать дочери Марии.

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Прямыми наследницами актрисы являются три ее дочери — Анастасия (от первого брака с Вячеславом Ворониным), Мария и Ольга. Ранее сообщалось, что старшая дочь Анастасия много лет назад отказалась от имущества матери.

Впрочем, юристы подчеркивают, что старые заявления не имеют веса. По словам юриста Александра Хаминского, которые приводит aif.ru, в случае наследования по закону отказ необходимо документально заявлять нотариусу в рамках открытого наследственного дела. В саму наследственную массу помимо недвижимости и счетов войдут авторские права как самой Лидии Федосеевой-Шукшиной, так и Василия Шукшина.

Господин Хаминский поясняет, что распределение активов будет зависеть от наличия завещания, но и оно не гарантирует отсутствия судов.

«Обойденные наследники могут обратиться в суд с назначением посмертной психолого-психиатрической экспертизы»,— отмечает юрист.

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Если будет установлено, что наследодатель не отдавал себе отчет в своих действиях при подписании документа, наследование будет происходить по закону.