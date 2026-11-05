Россиянка пережила анафилактический шок после лекарства в Китае

Москвичка едва не погибла во время отдыха на китайском острове Хайнань после приёма препарата из местной аптеки. У девушки началась сильная аллергическая реакция: опухли лицо, язык и шея, а тело покрылось крупными волдырями.

Как сообщает SHOT, Виктория (имя изменено) отдыхала в городе Санья. После посещения местного кафе у неё появились сильные боли в животе. Два дня девушка пыталась справиться с недомоганием, но затем решила обратиться в аптеку возле торгового центра «Ананас».

Фармацевт расспросила россиянку о симптомах и наличии аллергии, после чего предложила гранулированное лекарство на основе трав. Вскоре после приёма препарата состояние Виктории резко ухудшилось. Сначала сильно опух один глаз, затем второй. Примерно через полчаса сыпь распространилась по всему телу, включая руки, ноги и спину.

На лбу появились два крупных красных отёка, которые продолжали увеличиваться. У девушки начали отекать язык и шея. По данным SHOT, у россиянки развился анафилактический шок.

Получить экстренную медицинскую помощь оказалось непросто. По словам Виктории, возникли проблемы со связью со страховой компанией.

В больнице россиянке поставили капельницу с антигистаминным препаратом, после чего отпустили домой. При этом никаких подробных рекомендаций по дальнейшему лечению ей не дали. Медики лишь посоветовали больше не покупать лекарства в местных аптеках.