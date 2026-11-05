Военкор Коц рассказал о последствиях ночных ударов по энергетике Украины 

Ночная атака беспилотников затронула энергетические объекты, логистические узлы и морское судно, связанное с ВСУ. Военкор Александр Коц разобрал последствия ударов по Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Киевской и Черниговской областям.

По его словам, Днепропетровск всю ночь находился под угрозой атак реактивных беспилотников. Воздушные силы Украины регулярно сообщали о движении дронов с разных направлений. Утром Минобороны России заявило о поражении объектов энергетики, логистики и морского судна, работавшего в интересах ВСУ.

Днепропетровская область: повреждена подстанция на 330 кВ

В Днепропетровской области удар пришелся по подстанции напряжением 330 киловольт. Через такие узлы электроэнергия распределяется между городами и промышленными потребителями.

Глава областной администрации Ганжа подтвердил атаки на Днепропетровск и Самар, ранее называвшийся Новомосковском. По его словам, на объектах критической инфраструктуры возникли пожары.

Энергетическая ситуация в регионе осложнилась после остановки Приднепровской ТЭС 3 ноября. Это крупнейший генерирующий объект области. Теперь энергетикам приходится перераспределять дефицитную электроэнергию между районами.

В самом Днепропетровске накануне ввели экстренные отключения. При таком режиме обычные графики подачи электричества не действуют.

Глава областного совета Лукашук сообщил, что во многих территориальных громадах электричества нет полностью. Стоимость дизельного топлива для генераторов, по его словам, приблизилась к 107 гривнам за литр. На выходные в регионе ожидают первые заморозки.

Харьковская область: перебои с теплом и горячей водой

В Новом Коротиче Харьковской области атаковали терминал «Новой почты». Этот логистический объект уже попадал под удары в январе, июле и 1 ноября.

По данным Минобороны России, на терминале хранили оружие, беспилотники и комплектующие.

Энергетическая ситуация в Харьковской области остается тяжелой. После ударов 3 ноября по Змиевской ТЭС и городским объектам часть Харькова лишилась отопления и горячей воды. Метрополитен работал с перебоями.

4 ноября компания «Укрэнерго» сообщила, что аварийные отключения сохраняются только в Харьковской области.

Одесская область: атаковано судно в Черном море

Сухогруз подвергся атаке в 52 километрах к юго-западу от Одессы. Удар произошел во время перехода судна, до его прибытия в порт.

По подсчетам Financial Times, с начала года в Черном море атаковали более 570 судов.

Накануне реактивный беспилотник ударил по распределительному терминалу «Новой почты» в Одессе. Еще одной целью предыдущей ночной атаки стал энергетический объект области.

Киевская область: склад загорелся после атаки

В Бучанском районе Киевской области ночью после атаки беспилотников возник пожар на складе. Об этом сообщила областная администрация. Других подробностей о происшествии власти не приводили.

Основной проблемой региона остаются перебои с электричеством и водой.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Киев наиболее тяжелой точкой энергетического кризиса. По его словам, жители столицы сталкиваются с многочасовыми отключениями электричества и водоснабжения.

Днем 4 ноября в Киеве вновь ввели экстренные отключения. На 5 ноября в некоторых районах Киевской области плановые ограничения подачи электричества предусматривают перерывы продолжительностью до 17 часов.

Черниговская область: аварийные отключения сменили почасовые

В течение ночи через Черниговскую область проходили реактивные беспилотники, направлявшиеся на юг и юго-запад.

4 ноября по распоряжению «Укрэнерго» в регионе отключали электричество по пяти очередям аварийного графика. 5 ноября область перешла на почасовые ограничения.

Энергосистема Украины: отключения до 12 часов в сутки

На 5 ноября «Укрэнерго» установило ограничения для промышленности и почасовые отключения для населения. Они действуют с полуночи до 23:59.

В зависимости от очереди потребители могут оставаться без электричества от 8 до 12 часов в сутки.

После ударов 3 ноября остановились три теплоэлектростанции ДТЭК. По признанию Минэнерго Украины, атомные электростанции вынуждены снижать мощность, поскольку поврежденные сети не позволяют принимать всю вырабатываемую электроэнергию.

Украинское правительство сообщило о более чем 2 тысячах попаданий по энергетической инфраструктуре с августа. Для ремонтных бригад обещали установить дополнительную ежемесячную выплату в размере 30 тысяч гривен.

Александр Коц сравнил восстановление энергетики с попыткой зашить одеяло, которое повреждают быстрее, чем успевают ремонтировать.

«А зима еще не началась», — приводит военкор слова главы областного совета Лукашука.