Freepik AI
Политика

Военкор Коц рассказал о последствиях ночных ударов по энергетике Украины 

Алексей Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Ночная атака беспилотников затронула энергетические объекты, логистические узлы и морское судно, связанное с ВСУ. Военкор Александр Коц разобрал последствия ударов по Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Киевской и Черниговской областям.

По его словам, Днепропетровск всю ночь находился под угрозой атак реактивных беспилотников. Воздушные силы Украины регулярно сообщали о движении дронов с разных направлений. Утром Минобороны России заявило о поражении объектов энергетики, логистики и морского судна, работавшего в интересах ВСУ.

Днепропетровская область: повреждена подстанция на 330 кВ

В Днепропетровской области удар пришелся по подстанции напряжением 330 киловольт. Через такие узлы электроэнергия распределяется между городами и промышленными потребителями.

Глава областной администрации Ганжа подтвердил атаки на Днепропетровск и Самар, ранее называвшийся Новомосковском. По его словам, на объектах критической инфраструктуры возникли пожары.

Энергетическая ситуация в регионе осложнилась после остановки Приднепровской ТЭС 3 ноября. Это крупнейший генерирующий объект области. Теперь энергетикам приходится перераспределять дефицитную электроэнергию между районами.

В самом Днепропетровске накануне ввели экстренные отключения. При таком режиме обычные графики подачи электричества не действуют.

Глава областного совета Лукашук сообщил, что во многих территориальных громадах электричества нет полностью. Стоимость дизельного топлива для генераторов, по его словам, приблизилась к 107 гривнам за литр. На выходные в регионе ожидают первые заморозки.

Харьковская область: перебои с теплом и горячей водой

В Новом Коротиче Харьковской области атаковали терминал «Новой почты». Этот логистический объект уже попадал под удары в январе, июле и 1 ноября.

По данным Минобороны России, на терминале хранили оружие, беспилотники и комплектующие.

Энергетическая ситуация в Харьковской области остается тяжелой. После ударов 3 ноября по Змиевской ТЭС и городским объектам часть Харькова лишилась отопления и горячей воды. Метрополитен работал с перебоями.

4 ноября компания «Укрэнерго» сообщила, что аварийные отключения сохраняются только в Харьковской области.

Одесская область: атаковано судно в Черном море

Сухогруз подвергся атаке в 52 километрах к юго-западу от Одессы. Удар произошел во время перехода судна, до его прибытия в порт.

По подсчетам Financial Times, с начала года в Черном море атаковали более 570 судов.

Накануне реактивный беспилотник ударил по распределительному терминалу «Новой почты» в Одессе. Еще одной целью предыдущей ночной атаки стал энергетический объект области.

Киевская область: склад загорелся после атаки

В Бучанском районе Киевской области ночью после атаки беспилотников возник пожар на складе. Об этом сообщила областная администрация. Других подробностей о происшествии власти не приводили.

Основной проблемой региона остаются перебои с электричеством и водой.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Киев наиболее тяжелой точкой энергетического кризиса. По его словам, жители столицы сталкиваются с многочасовыми отключениями электричества и водоснабжения.

Днем 4 ноября в Киеве вновь ввели экстренные отключения. На 5 ноября в некоторых районах Киевской области плановые ограничения подачи электричества предусматривают перерывы продолжительностью до 17 часов.

Черниговская область: аварийные отключения сменили почасовые

В течение ночи через Черниговскую область проходили реактивные беспилотники, направлявшиеся на юг и юго-запад.

4 ноября по распоряжению «Укрэнерго» в регионе отключали электричество по пяти очередям аварийного графика. 5 ноября область перешла на почасовые ограничения.

Энергосистема Украины: отключения до 12 часов в сутки

На 5 ноября «Укрэнерго» установило ограничения для промышленности и почасовые отключения для населения. Они действуют с полуночи до 23:59.

В зависимости от очереди потребители могут оставаться без электричества от 8 до 12 часов в сутки.

После ударов 3 ноября остановились три теплоэлектростанции ДТЭК. По признанию Минэнерго Украины, атомные электростанции вынуждены снижать мощность, поскольку поврежденные сети не позволяют принимать всю вырабатываемую электроэнергию.

Украинское правительство сообщило о более чем 2 тысячах попаданий по энергетической инфраструктуре с августа. Для ремонтных бригад обещали установить дополнительную ежемесячную выплату в размере 30 тысяч гривен.

Александр Коц сравнил восстановление энергетики с попыткой зашить одеяло, которое повреждают быстрее, чем успевают ремонтировать.

«А зима еще не началась», — приводит военкор слова главы областного совета Лукашука.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Рязань пережила массированную атаку дронов ВСУ 5 ноября: последствия, реакция властей, официальные заявления
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Происшествия

В Рязани сработали сирены, что делать при массовом налёте БПЛА

Следуйте нескольким правилам, берегите себя и своих близких!
Новости России

Военный рассказал, что стоит за беспрецедентной атакой ВСУ на НПЗ в Ярославле

Для налета на Ярославский нефтеперерабатывающий завод украинские дроноводы применили...
Происшествия

В Рязани взвыли сирены, объявлена воздушная тревога

Системы оповещени сработали в 3:15.
Происшествия

Поврежден дом и ранен человек в результате атаки БПЛА на Рязанскую область 4 ноября

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал атаку беспилотников на регион за прошедшую ночь. По его словам, в области сбито десять украинских БПЛА.
Происшествия

Воздушная тревога объявлена в Рязанской области

Сообщение об этом пришло рязанцам в 03:14. После этого в Рязани включили сирену.
Темы
Интересное

Имя может подсказать, будет ли он рядом всю жизнь. Проверьте своего

Есть мужчины, которые не умеют «просто встречаться». Они долго присматриваются, редко говорят красивые слова, зато, выбрав одну, не оглядываются на других. Именологи утверждают, что таких людей можно вычислить по имени. Это, конечно, не наука, а скорее красивая традиция, но совпадения порой поражают. Смотрим, кого чаще всего называют однолюбами.
Происшествия

Онаниста заметили у детского сада в Рязани

Источник, ссылаясь на подписчиков, пишет, что инцидент случился в Дядькове на бульваре Оптимистов. 
Акценты

Большое Рязанское кольцо: маршрут для тех, кто хочет увидеть настоящую Россию

В 1961 году на карте Центральной России появился уникальный маршрут — Большое рязанское кольцо. Это была не просто дорога, а гениальное инженерное и экономическое решение, которое опоясало регион, соединив 12 муниципалитетов и навсегда изменив его облик.
Интересное

Три знака зодиака, которые вскоре получат редкий шанс изменить свою жизнь

Юпитер меняет положение раз в 12 лет — и именно сейчас он стоит так, как не стоял с 2012 года.
Акценты

Май 2026: почему 1 число погубит весь ваш урожай (а 20-е — удвоит)

Вы посадили всё строго по плану, а соседка — абы как, зато у неё огурцы уже плетутся, а ваши сидят как прибитые. Знакомо? Проблема не в семенах и даже не в удобрениях. Проблема в том, что май 2026 года — месяц с двумя полнолуниями, и если не знать эти даты, можно потерять половину рассады за один вечер. Дочитайте до конца — я покажу точные числа, когда растения приживаются в два раза быстрее, и объясню, почему майские праздники в этом году — худшее время для картошки.
Акценты

MosBuild 2026: ключевые тренды в остеклении и дизайне

Мы поговорили с Валентиной Кузнецовой, коммерческим директором компании «Ваши Окна», и попросили поделиться впечатлениями о том, что происходило на MosBuild 2026.
Культура и события

Знаете ли вы цитаты русских классиков? С этим тестом справится не каждый!

Сегодня предлагаем вам небольшой литературный вызов: тест из 7 вопросов по знаменитым фразам русских писателей. Каждый вопрос содержит 4 варианта ответа — один верный, остальные — правдоподобные.
Интересное

Лунный календарь стрижки на май 2026: лучшие дни по астрологии, которые стоит отметить уже сейчас

В мае 2026 года есть несколько дней, когда мастера в салонах записываются за два месяца вперёд — и ни один из них не совпадает с тем, что вы нашли в первой поисковой выдаче. Большинство «лунных календарей» в интернете — это просто таблицы фаз Луны без учёта знаков зодиака, и пользоваться ими всё равно что готовить блюдо, зная только температуру духовки, но не время выпечки.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье