В Рязани в ДТП со скорой и курьером пострадали 4 человека

Полиция раскрыла подробности аварии с участием автомобиля скорой медицинской помощи, которая произошла вечером 4 ноября на Касимовском шоссе в Рязани.
По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Рязанской области, ДТП случилось около 21:10. 65-летний водитель автомобиля «ГАЗель» скорой помощи столкнулся со средством индивидуальной мобильности (СИМ), которым управлял 28-летний житель Шиловского округа.
После столкновения водитель СИМ врезался в автомобиль «Форд Фокус» под управлением 22-летней рязанки.
В результате аварии травмы получили 4 человека. Среди пострадавших — водитель легкового автомобиля и три пассажира «ГАЗели» в возрасте 25, 20 и 5 лет.
Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.