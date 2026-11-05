Энергетики рассказали, почему свет в Рязани включился не везде

АО РГРЭС ( Рязанские городские распределительные электрические сети ):
«Уважаемые жители!
В связи с ночными атаками БПЛА произошло повреждение оборудования, что привело к отключению электроэнергии в сетях ПАО «Россети Центр и Приволжье». Наши бригады оперативно переключали потребителей на резервный источник питания, однако один из элементов не включился в штатном режиме, в связи с чем в настоящее время ряд адресов находится без света:
ул. Великанова: 2, 4, 6, 8, 8к1, 10, 10к1, 10к2, 10к3, 12, 12к1, 12к2, 14, 14к1;
ул. Крупской: 1/13, 2/14, 3, 3к1, 3к2, 4, 5, 5к1, 5к2, 5к3, 5к5, 9, 11, 13;
ул. Юбилейная: 8, 9, 10, 11, 12, 15А, 16, 16к1, 17, 17А, 18, 19.
Бригады продолжают ремонтно-восстановительные работы.
Приносим извинения за временные неудобства и просим отнестись с пониманием.
По вопросам электроснабжения обращайтесь по телефону: 55-01-12».